TPO - Sáng 6/1, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 10 đối tượng với tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” tổng cộng 210 năm tù giam.

10 đối tượng trước vành móng ngựa

Các bị cáo gồm Hoàng Đức Huấn (SN: 1986, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng), Trịnh Văn Chung (SN: 1989), Lê Quang Phát (SN: 1991), Lê Quang Lâm (SN: 1988), Trịnh Văn Nam (SN: 1990), Phạm Thị Hồng An (SN: 1994) – Cùng trú tại Hà Nội. Và Võ Nguyễn Xuân Đan (SN: 1972, thị xã Tân Châu, An Giang), Nguyễn Quốc Hương (SN: 1976, Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), Bùi Thị Mỹ Phương (SN: 1990, huyện Chư Prông, Gia Lai) và Đinh Thanh Lam (SN: 1987, huyện Chư Prông, Gia Lai).

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo,... 10 đối tượng trên thành lập đường dây làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức rồi bán cho khách hàng. Tháng 2/2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang đối tượng Phượng, Lam đang bán chứng chỉ tiếng Anh giả cho một người tại quán cà phê. Lần theo manh mối từ Phượng, Lam lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây này. Đường dây này do đối tượng Huấn (chuyên viên phòng nội vụ huyện Đan Phượng) cầm đầu.

Khoảng 2 năm hành nghề, các đối tượng này đã thu lợi bất chính trên 135 triệu đồng từ việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hàng chục nghìn phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bằng cấp,… giả.

Xét hành vi, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Huấn 2 năm 6 tháng tù giam. Chung, Phát, Lâm cùng chịu mức án 2 năm tù giam. Nam, Đan, An, Phương cùng chịu mức án 18 tháng tù giam. Hương, Lam cùng chịu mức án 18 tháng tù treo. Ngoài ra, các đối tượng này phải nộp phạt bổ sung mỗi người 5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng xác định 360 đối tượng mua chứng chỉ, văn bằng giả của các bị can, qua đó thu giữ được hơn 270 chứng chỉ, bằng cấp giả.