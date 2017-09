Cô bé chưa đầy 16 tuổi bị 3 gã choai hãm hại

Cơ quan điều tra Công an huyệnThường Tín, Hà Nội ngày 8/9 cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Hồng Hà (SN 1993), Vương Tuấn Ninh (SN 1995), Trần Đình Tân (SN 1995, tên gọi khác là Long), cùng trú ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.Cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Hà, và đang khẩn trương truy lùng 2 đồng phạm đang bỏ trốn. Nạn nhân trong vụ án này là cháu Thu, chưa đầy 16 tuổi, nhà ở huyện Thường Tín.Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, sáng 2/9, khi “lướt web”, Thu tình cờ làm quen với Nguyễn Hồng Hà, rồi dễ dãi nhận lời đi nhậu với Hà, tối hôm sau 3/9.Cuộc nhậu tối ấy có cả Trần Đình Tân. Tàn cuộc, đối tượng Hà gạ gẫm Thu về nhà anh ta chơi, rồi “đuổi” Tân đi trước. Tại đây, Hà đã tìm cách quan hệ tình dục với Thu, rồi sáng sớm 4/9 chở cô bé về nhà.Ngủ dậy khoảng 8h ngày 4/9, Hà gọi điện thoại tiếp tục rủ Thu đi chơi. Một lần nữa, cô bé đồng ý, và được Hà cùng Tân đi xe máy đến tận nhà đón. Trên đường đi, Hà rủ thêm Vương Tuấn Ninh, rồi cả nhóm kéo về nhà Hà ăn nhậu.Cuộc bia rượu diễn ra trên tầng 2, cho đến khi Thu say quá nằm gục xuống sàn. Dường như chỉ chờ có vậy, các đối tượng Hà, Tân, Ninh bế cô bé lên giường, thay nhau thực hiện hành vi đồi bại. Sáng 5/9, đối tượng Hà mới đưa Thu trở về nhà.Thấy cháu gái đi qua đêm và trở về trong bộ dạng phờ phạc, người nhà Thu gặng hỏi, động viên mãi, cô bé mới chịu kể lại toàn bộ sự việc. Quá đau lòng, người nhà Thu đã đến công an huyện Thường Tín trình báo, tố giác tội phạm.Khẩn trương xác minh, rà soát đối tượng liên quan, ngày 6/9, Cơ quan điều tra công an huyện Thường Tín đã bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Hà. Từ lời khai của Hà, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAH Thường Tín đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Hà, Trần Đình Tân và Vương Tuấn Ninh; tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hồng Hà, về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo An ninh Thủ đô