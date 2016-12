Qua hình ảnh từ camera an ninh và dấu vết tại hiện trường, bước đầu cảnh sát nhận định cô gái 21 tuổi bị 2 thanh niên dùng dao đâm chết để cướp điện thoại, tiền.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của cô gái

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an quận Gò Vấp và Đội Trọng án thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, nhận định chị Lương Thị Păn (21 tuổi, quê Nghệ An, làm công nhân), tử vong do cướp sát hại.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nạn nhân bị 2 thanh niên dùng dao đâm, rồi cướp điện thoại di động và tiền. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm 2 nghi phạm.

Trước đó, lúc 22h15 ngày 29/12, Công an quận Gò Vấp nhận được tin báo cô gái bị thương, nằm kêu cứu gần cổng sau trường Tiểu học Lê Quý Đôn (hẻm 237 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp). Sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

“Lúc chúng tôi chạy tới thì cô gái còn tỉnh, đọc số điện thoại bạn trai và nhờ gọi giúp. Nạn nhân bị thương ở cổ và vài chỗ khác trên cơ thể, cạnh đó là một con dao nghi của kẻ gây án”, một nhân chứng kể lại.