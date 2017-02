Bị giật chiếc điện thoại, Ngọc vừa tri hô vừa đuổi theo kẻ xấu. Truy đuổi được 2 km, nạn nhân cùng người dân bắt được 2 tên cướp.

Hai tên cướp bị cô gái hạ gục. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Huỳnh Sơn Trà (24 tuổi, ở quận Gò vấp) và Nguyễn Nhật Long (26 tuổi, ở quận Phú Nhuận) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.Theo cơ quan điều tra, trưa 14/2, Long chở Trà tìm người sơ hở để ra tay cướp giật. Đến trước một căn nhà ở đường Ngô Đức Kế (phường 12, quận Bình Thạnh), chúng thấy chị Nguyễn Thanh Hồng Ngọc (20 tuổi, quê Đồng Nai) đang nghe điện thoại bên đường.Long chạy áp sát xe cô gái để Trà ra tay giật điện thoại. Cướp xong, chúng tăng ga bỏ chạy về hướng đường Phan Văn Trị. Bị cướp bất ngờ, chị Ngọc vừa tri hô để nhờ người dân giúp đỡ, vừa phóng xe đuổi theo 2 tên cướp.Bị truy đuổi, kẻ xấu chạy xe lạng lách qua nhiều tuyến đường Ngô Đức Kế, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Bạch Đằng…để thoát thân. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn không bỏ cuộc.Nghe tiếng tri hô của chị Ngọc, anh Lê Thanh Sơn (45 tuổi, ở quận Bình Thạnh) cũng nhập cuộc truy đuổi. Đến đường Phan Chu Trinh (phường 2, quận Bình Thạnh), nạn nhân vượt lên trước ép xe khiến 2 tên cướp ngã xuống đường.Lúc này, anh Sơn và người dân vây lại cùng nạn nhân bắt gọn Long và Trà giao cho công an. Tại trụ sở công an, cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.Trà và Long đều có tiền án về tội Cướp giật tài sản, mới ra tù.