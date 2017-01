Về nhà bố ruột vào chiều 30 Tết trong tình trạng say xỉn, Phương cự cãi với mẹ kế; trong lúc nóng giận, đối tượng đã dùng dao đâm mẹ kế 7 nhát, khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an T.Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Phương (30 tuổi, ngụ xã Thanh Hóa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều tra làm rõ hành vi ‘giết người’.



Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-1 (tức 30 Tết), Phương uống say và đến nhà cha ruột – Nguyễn Văn Mừng (62 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa), nhưng ông Mừng đi vắng, chỉ có mẹ kế - Huỳnh Thị Phiến (57 tuổi). Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng; bất ngờ Phương dùng dao dâm nhiều nhát vào bụng bà Phiến.



Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu nhưng không qua khỏi.



Sau khi gây án, Phương đến Công an xã Thanh Hòa đầu thú. Theo kết quả khám nghiệm pháp ý, nạn nhân bị đâm 7 nhát.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh