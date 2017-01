Bị truy đuổi, Trần Văn Nhơn là đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV đã dùng kim tiêm dính máu tấn công lực lượng chức năng và người dân.

Đối tượng Nhơn và tang vật được cơ quan chức năng thu giữ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an vào khoảng 11h50 ngày 13/1, các chiến sĩ trinh sát thuộc công an TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang đang tuần tra trên địa bàn phát hiện xe mô tô BKS 60S9-0191 do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập, thuộc khu vực phường 10, TP.Mỹ Tho, hướng từ đường Ấp Bắc về tỉnh Bến Tre có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên người đàn ông này bất ngờ quăng bỏ xe mô tô bên đường rồi bỏ chạy. Trong lúc chạy thì từ trên người đàn ông này có rơi ra nhiều ống hút cắt thành từng đoạn và hàn kín hai đầu. Nhiều người dân ở khu vực phát hiện vụ việc nên nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng tiến hành truy bắt.

Tiếp đó đối tượng này liền lấy nhiều kim tiêm có dính máu mang theo trên người tấn công người dân và lực lượng chức năng nhưng may mắn không ai bị đâm trúng. Do quá bức xúc nên người dân cùng nhau trói đối tượng này lại chờ cơ quan chức năng xử lý.

Qua làm việc nhanh, bước đầu, đối tượng này khai nhận tên Trần Văn Nhơn (46 tuổi, không có nơi ở ổn định) và là người nghiện ma tuý nặng và hiện đang bị nhiễm HIV.

Đối tượng này cũng khai nhận những đoạn ống hút hàn kín hai đầu chứa trong bịt ni lông có màu trắng là ma tuý.

Qua kiểm tra nhanh trên người đối tượng này, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 4 bao ni lông, nhiều đoạn ống hút được hàn kính hai đầu có chứa chất bột màu trắng nghi ma tuý, hơn 1 triệu đồng và 3 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ.