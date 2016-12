Rim Ri Linh khai không biết chủ của 18 kg vàng là của ai nên cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm chủ sở hữu.

Rim Ri Linh (trái) ký vào biên bản bị bắt quả tang

Sáng 26/12, thiếu tá Nguyễn Đức Hậu, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết cơ quan điều tra tỉnh này vừa thông báo truy tìm chủ sở hữu của 18 kg vàng (khoảng 480 lượng) do Rim Ri Linh (50 tuổi, ngụ tỉnh Tà Keo, Campuchia) mang qua biên giới trái phép. Quá trình điều tra, bị can này khai không biết 18 thỏi vàng (trọng lượng 1kg/thỏi) là của ai.

"Theo nguyên tắc là phải tìm chủ sở hữu để xác định xem người chủ có liên quan gì đến tài sản này để xử lý. Đây là vàng vận chuyển trái phép qua biên giới, nếu có chủ hay không thì cũng phải tịch thu theo quy định pháp luật", ông Hậu nói.

Một tháng trước, ngày 25/11, Linh chạy xe biển kiểm soát 2A-0879 (của Campuchia) qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ông này đề nghị lực lượng chức năng của Việt Nam cho qua cửa khẩu để thăm người thân ở huyện Tịnh Biên.

Phát hiện dấu hiệu khả nghi, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên sau đó đã phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu Linh dừng phương tiện khi ông này đến khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên.

Tổ công tác liên ngành sau đó kiểm tra xe và phát hiện dưới ghế tài xế có 18 thỏi vàng nên di lý Linh về trụ sở hải quan để lập biên bản.

Linh khai, số vàng này do một người Campuchia nhờ ông ta vận chuyển về Việt Nam giao cho một phụ nữ ở cầu gần thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên).

Linh còn khai, từ giữa tháng 11 đến ngày 23/11, ông đã vận chuyển trái phép khoảng 27 kg vàng qua Việt Nam. Nếu tính luôn 18 kg vàng ngày 25/11, tổng số kim loại quý mà Linh mang qua biên giới lên đến 45 kg.

Riêng 18 kg vàng Linh vận chuyển ngày 25/11, trị giá trên 17 tỷ đồng. Ông này sau đó bị Công an An Giang khởi tố và tạm giam về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.