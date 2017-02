Bị chửi vì nghi ngờ ăn trộm gà, Quân dùng xăng đốt chị gái nhưng không thành. Quân bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 10/2, thượng tá Hoàng Xuân Thu, Phó trưởng Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Quân (34 tuổi, ngụ xã Ea Puk) để điều tra về hành vi Giết người.



Trước đó, khoảng 16h ngày 8/2, Quân đi đào gốc cà phê về nghe chị gái là Nguyễn Thị Phương Hà (44 tuổi, ngụ cùng thôn) chửi mình do nghi ngờ trộm gà.



Vì mâu thuẫn từ trước, nên khi nghe bà Hà chửi Quân về lấy chai xăng 1 lít và cầm theo dao đến nhà chị gái nói chuyện.



Tại đây, Quân mở nắp chai dùng tay bóp mạnh cho xăng đổ vào người bà Hà rồi dùng hộp quẹt ném về phía chị gái. Nhưng bà Hà tránh được và dùng dao chém Quân nhưng không trúng.



Tiếp đó bà Hà chạy vào nhà đóng cửa lại, Quân đi tới cửa sổ dùng dao chặt các song cửa bằng gỗ, rồi ra sân nhặt chai xăng đang cháy ném qua cửa sổ vào nhà nhưng bà Hà vẫn tránh được.



Sau đó bà Hà báo công an đến giải quyết.

Theo Zing