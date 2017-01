Qua kiểm tra bất ngờ, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ quan công an bắt quả tang đôi nam nữ đang mua bán dâm

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ Hồ Thị Tuyết Hằng (SN 1980, cư trú 486D4, khu phố 4, phường 7, Thành phố Bến Tre) - chủ quán gội đầu thư giãn 378 thuộc ấp An Thuận, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre để điều tra làm rõ về hành vi Môi giới bán dâm.

Theo đó, tối cùng ngày qua kiểm tra bất ngờ, lực lượng công an đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Kim Cương (trên đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Khương, TP. Bến Tre).

Đối tượng Hồ Thị Tuyết Hằng.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, Hằng khai nhận khi khách có nhu cầu mua dâm, Hằng liền điện thoại cho gái bán dâm đến khách sạn thực hiện hành vi bán dâm với giá 700.000 đồng, Hằng lấy 150.000 đồng tiền hoa hồng.

Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm, thu giữ 3,2 triệu đồng, 5 điện thoại di động và 4 xe mô tô. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.