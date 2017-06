Đạp ông Tứ rớt xuống xe, Rơ Châm Hoãn cùng 2 người khác lao tới dùng mã tấu chém vào phần đầu, tay, lưng nạn nhân.

Hiện sức khỏe anh Tứ đã dần ổn định

Chiều 28/6, đại tá Lê Đức Đạo, Trưởng công an huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ ông Rơ Lan Tứ (Phó trưởng công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) bị nhóm côn đồ tấn công trên đường đi tuần tra.Trước đó, khoảng 0h15 ngày 27/6, tổ công tác gồm các ông Rơ Lan Tứ, Huỳnh Chiến Thắng, Nguyễn Văn Tịnh (đều là công an xã Ia Nan) đi tuần tra thì phát hiện 3 người không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy di chuyển ngược chiều. Thấy tổ tuần tra, nhóm này rút mã tấu khiêu khích, trêu chọc rồi bỏ chạy.Lực lượng chức năng liền đuổi theo, dùng súng cao su (công cụ hỗ trợ) bắn 3 phát chỉ thiên. Những người này sau đó đã dùng bình xịt hơi cay xịt về phía tổ công tác. Vì trúng hơi cay, lực lượng công an xã buộc phải dừng lại dụi mắt và bắn về phía trước 2 phát đạn. Tuy nhiên, nhóm người đã nhanh chóng tẩu thoát.Sau đó, nhóm công an xã quay về khi đến làng Nhú thì phát hiện nhiều người cầm mã tấu chặn đường. Vì lực lượng ít, tổ tuần tra liền rút lui. Ông Tịnh chạy về xã để gọi lực lượng ứng cứu. Riêng ông Thắng chở ông Tứ rẽ vào nhà dân né tránh. Nhóm người này đuổi theo đạp ông Tứ rớt xuống xe.Ngay sau đó, Rơ Châm Hoãn cùng 2 người khác lao tới dùng mã tấu chém vào phần đầu, tay, lưng ông Tứ. Thấy nạn nhân ngã gục, những kẻ này bỏ đi.Khoảng 15 phút lực lượng chức năng có mặt tuy nhiên những kẻ gây án đã rời khỏi hiện trường. Sau đó ông Tứ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.Theo cảnh sát, Rơ Châm Hoãn từng có tiền án hình sự buộc cải tạo giam giữ. Tại địa phương Hoãn là người khá hung hãn và manh động.