TPO - Liên quan vụ việc cán bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) “ngã giá” với doanh nghiệp và bị công khai đoạn ghi âm trên mạng xã hội (đã được Tiền Phong phản ánh hôm 16/3), sáng 24/3, Lãnh đạo Cục thuế tỉnh và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Trụ sở Chi cục Thuế TX Kỳ Anh.

Trao đổi với PV Tiền phong sáng nay, 24/3, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, ông Đinh Nho Hậu cho biết, sau khi có thông tin trên mạng và báo chí, Cục thuế tỉnh có công văn đề nghị Công an tỉnh và Ban nội chính Tỉnh ủy vào cuộc để làm rõ vụ việc.

“Hiện công an tỉnh đã vào cuộc để làm rõ vụ việc. Các bên liên quan đã báo cáo cụ thể vụ việc nhưng để khách quan phải để công an kết luận”, ông Đinh Nho Hậu nói. Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh, ông Phạm Văn An cho biết, đang cho cán bộ xác minh các thông tin liên quan đến đoạn ghi âm để sớm làm rõ vụ việc.

Sau khi báo chí phản ánh, phía Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giải trình khẳng định không có chuyện cán bộ Chi cục Thuế TX Kỳ Anh “ngã giá”, mà đoạn ghi âm chỉ mỗi doanh nghiệp nói đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ việc xảy ra năm 2015 và những cán bộ liên quan bị xử lý.

Cụ thể nữ cán bộ Nguyễn Ngọc Hoan (người trao đổi trong đoạn ghi âm) bị cảnh cáo, điều chuyển công tác đến Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh, không bố trí công việc tiếp xúc với doanh nghiệp. Hai vị cán bộ tên T. và H. được cho là đội trưởng đội kiểm tra và Phó Chi cục bị khiển trách.

Dư luận cho rằng, phải chăng vụ việc được phát giác từ năm 2015 nhưng phía Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh “ém” thông tin để xử lý vụ việc trong phạm vi của ngành. Trả lời Tiền phong về vấn đề này, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, ông Đinh Nho Hậu khẳng định đoạn ghi âm trên vừa mới phát hiện.

“Việc xử lý kỷ luật các cán bộ đoàn kiểm tra Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh chủ yếu là do không thực hiện đúng quy trình kiểm tra thuế, giải quyết khiếu nại và một số quy định khác trong công tác quản lý. Việc này có đơn phản ánh nên khi kiểm tra và xử lý chứ hồi đó chưa có đoạn ghi âm này”, ông Đinh Nho Hậu nói.