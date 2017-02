Sau gần 3 tháng bỏ trốn, nghi can trong băng trộm két sắt lên xe khách trở về thăm nhà. Đối tượng không thể ngờ rằng lực lượng công an đã giăng lưới đón lõng mình ngay ở cửa ngõ Sài Gòn.

Nghi can Nhơn (trùm mặt) được Công an dẫn giải về cơ quan điều tra sau khi bị CSGT bắt giữ trên xe khách

Sáng 10/2, thông tin từ Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao nghi can Lý Hận Nhơn (tự Ba giá, 20 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) cho Công an huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.Đây là nghi can có liên quan trong vụ trộm két sắt có tài sản giá trị lớn xảy ra tại căn hộ ở thị trấn Hóc Môn ngày 13/11/2016, sau đó bỏ trốn và cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn ra quyết định truy tìm.“Khuya ngày 9/2, Đại uý Nguyễn Hoàng Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, chỉ huy tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên QL1 (đoạn từ cầu Đồng Nai đến cầu vượt Linh Xuân) thì nhận được tin mật báo, nghi can Nhơn đang có mặt trên xe khách loại 16 chỗ BKS 51B-190.. từ Đồng Nai về Sài Gòn. Ngay lập tức, chỉ huy Đội CSGT đã bố trí lực lượng, chặn dừng phương tiện để kiểm tra”, nguồn tin của Dân trí cho biết.Ngay khi chiếc xe khách nói trên vừa đổ dốc cầu Đồng Nai, đến địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bị CSGT ra tín hiệu chặn dừng. Đa số các hành khách và tài xế đều chấp hành, hợp tác tốt với tổ công tác. Tuy nhiên có 1 nam thanh niên chui xuống gầm ghế và sau đó định tung cửa để tẩu thoát nhưng đã bị CSGT cùng các trinh sát hình sự Công an huyện Hóc Môn kịp thời ngăn chặn, khống chế bắt giữ.Người thanh niên được xác định là đối tượng Lý Hận Nhơn đã được dẫn giải về Công an phường Bình Thắng và rạng sáng nay, ngày 10/2, CSGT Rạch Chiếc đã bàn giao nghi can này cho Công an huyện Hóc Môn thụ lý theo thẩm quyền.Bước đầu Nhơn cho biết, sau gần 3 tháng bỏ trốn, vì quá nhớ nhà sau những ngày Tết, Nhơn đã đón xe từ Đồng Nai về thăm gia đình, không ngờ bị công an giăng lưới, bắt giữ.