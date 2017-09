Công an Hà Tĩnh treo thưởng 200 triệu tìm tên trộm vàng bịt mặt

Công an TP Hà Tĩnh đã trích xuất camera và nhận định kẻ thực hiện vụ trộm vàng xảy ra rạng sáng ngày 26/8, tại tiệm vàng Trang Ngọc (số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà) là một nam thanh niên cao khoảng 1m65.Video cho thấy hắn mặc quần áo thể thao màu đen, có 3 kẻ sọc 2 bên ống quần, áo tối màu kẻ ô, đeo balo màu đen, luôn đeo khẩu trang bịt mặt.Công an kêu gọi người dân cung cấp thông tin về kẻ gây án. Bất kì ai cấp tin có giá trị giúp công an bắt giữ tội phạm sẽ được thưởng bằng tiền giá trị 200 triệu đồng. Ai có thông tin nghi vấn có liên quan xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0983631118 (gặp ông Tùng).Trước đó, sáng 26/8, chủ tiệm vàng Trang Ngọc là ông Lê Văn Huấn mở cửa tiệm vàng thì phát hiện một lượng vàng lớn bị mất, có giá trị tiền tỷ liền trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Nam Hà điều tra vụ việc.Theo nhận định, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng trong khoảng thời gian từ đêm 1h đến rạng sáng cùng ngày.Kẻ gian đã trèo lên cây xoài trước nhà số 20 rồi di chuyển qua lan can tầng 2 của các ngôi nhà số 18, 16 và 14 rồi đột nhập vào tiệm vàng Trang Ngọc từ tầng 2. Cửa tầng 1 của tiệm vàng này không có dấu hiệu bị cạy phá.

Theo VietNamNet