TPO - Chiều 21/4, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Quảng Điền vừa phối hợp lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh TT-Huế phá thành công chuyên án đánh bạc, cá độ bóng đá bất hợp pháp qua mạng internet, với số tiền chơi bạc lên đến 50 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu đường dây cá độ Dương Ngọc Long tại cơ quan công an. Theo thông tin ban đầu, sau một quá trình điều tra, Công an huyện Quảng Điền phối hợp lực lượng nghiệp vụ tỉnh TT-Huế bắt giữ một nhóm đối tượng là mắc xích trong đường dây cá độ qua mạng do một thanh niên tên là Dương Ngọc Long (32 tuổi, trú tại đường Sư Vạn Hạnh, phường Hương Long, thành phố Huế) điều hành. Dưới vai trò của Long, Thái Quang Xí (trú tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, TT-Huế) và 18 đối tượng khác mua một trang cá độ bóng đá rồi tổ chức các hoạt động cá cược bất hợp pháp qua mạng internet. “Mắc xích” Thái Quang Xí trong đường dây đưa cá độ bóng đá về làng quê Quảng Điền. Tại thời điểm kiểm tra tại “ổ” cá độ của Xí, công an thu giữ trên 70 triệu đồng, cùng một số thiết bị kỹ thuật phục vụ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền cá độ qua mạng từ đường dây này đã lên đến 50 tỷ đồng. Tang vật thu giữ trong quá trình cá độ của đường dây này. Công an huyện Quảng Điền hiện phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra vụ cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động tinh vi tại một vùng quê như Quảng Điền thời gian gần đây.