Công an làm việc với 5 người đánh ghen ở Vĩnh Phúc

Theo ông Thiết, q ua thông tin từ quần chúng nhân dân và video ghi lại đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc được cho là K có quan hệ bất chính với N (23 tuổi, trú tại địa phương) từ trước.

Do đó, 8h ngày 3/9, chị Đ (vợ N) cùng mẹ chồng và 3 anh chị em họ khác tới bắt quả tang tại phòng trọ K. Bức xúc, cả 5 người kéo chị K ra sân hành hung, dùng kéo cắt tóc, lột đồ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Bá Hiến phối hợp với đồn Công an huyện Bình Xuyên xuống hiện trường đảm bảo bảo an ninh trật tự, lập hồ sơ vụ việc.

Tối cùng ngày, cơ quan công an mời 5 người liên quan tới vụ việc lên trụ sở công an để làm rõ. Theo đó, chị Đ thừa nhận do ghen tuông chồng quan hệ bất chính với nữ công nhân quê tỉnh Yên Bái nên cùng mẹ chồng và anh em họ tới đánh ghen.

"Sau khi xảy ra sự việc, N và K đã rời khỏi địa phương, chưa lên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm việc với những người liên quan, chúng tôi chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Bình Xuyên xử lý theo thẩm quyền", ông Thiết nói.

