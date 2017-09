Công an làm việc với cô gái lừa bán tăm nhân đạo ở hồ Gươm

Tại cơ quan công an, cô gái này được xác định tên A., ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Người này thừa nhận mang tăm lên hồ Gươm để bán nhân đạo ủng hộ tuy nhiên chưa kịp bán đã bị một người phụ nữ và nam thanh niên giữ lại, báo công an.

Về phản ánh nhóm này có nhiều người, trong đó có hai thanh niên bảo kê mỗi khi có người gây sự, phản ứng, vị cán bộ công an phường cho biết do không xác định được bị hại về việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên sau khi lấy lời khai, cơ quan công an đã xử phạt cô hành chính đối với cô gái này về hành vi bán hàng rong phố cấm 150.000 đồng. Đồng thời yêu cầu người này ký cam kết không tái phạm.

" Người này từng bị phạt hành chính về hành vi tương tự một năm trước tuy nhiên vẫn tái phạm", vị cán bộ công an phường Tràng Tiền nói.

Trước đó, ngày 6/9, trên mạng xã hội facebook xuất hiện video clip cùng hình ảnh ghi lại sự việc một nhóm phụ nữ mạo danh tổ chức từ thiện xuất hiện tại hồ Hoàn Kiếm chèo kéo các bạn trẻ mua tăm nhân đạo ủng hộ bị "soái ca" bắt tại trận và đưa lên cơ quan công an thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Video ghi lại cảnh 2 cô gái trẻ bị thanh niên giữ lại, yêu cầu đưa lên cơ quan công an vì chèo kéo bán tăm từ thiện cho mọi người với giá mỗi gói từ 50.000 - 500.000 đồng/gói. Ngay khi sự việc được phát giác, rất đông người dân đã tập trung theo dõi sự việc. Cô gái trẻ bị giữ lại tỏ ra hốt hoảng, mếu máo xin tha.

Anh Quân, người tham gia lật tẩy nhóm bán tăm nhân đạo giả cho biết, khoảng 15h chiều 6/9, anh chạy thể dục quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thì bắt gặp nhóm người trên đang lừa tiền của một cô gái đi dạo quanh hồ nên quyết định lật tẩy.

"Khi vừa thấy tôi và cô Nậm, nhóm đối tượng trên đã tản ra bỏ chạy, tôi chỉ kịp tóm tay giữ lại hai cô gái trẻ. Tuy nhiên, sau đó nhóm đối tượng đi cùng đã xông tới để giải cứu đồng bọn nên một cô gái đã chạy thoát", anh Quân nói.

Nguyễn Hoàn