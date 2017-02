Cơ quan điều tra đang tạm giữ số ngoại tệ trị giá khoảng 9,5 tỷ đồng từ một người đàn ông quê ở Hậu Giang do người này không trình bày được rõ nguồn gốc số tiền.

340.000 USD và 110.000 AUS của ông Trương đã bị công an tạm giữ

Ngày 11/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang lập hồ sơ tạm giữ 340.000 USD và 110.000 AUS (đôla Australia) của ông Trương (ngụ Hậu Giang).Theo cơ quan điều tra, chiều 9/2 trinh sát của Công an Hậu Giang và Đội Quản lý thị trường số 1 của tỉnh này dừng ôtô biển số 95E1 của ông Trương để kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện ông Trương vận chuyển nhiều ngoại tệ có tổng giá trị khoảng 9,5 tỷ đồng.Làm việc với nhà chức trách, ông Trương trình bày chưa rõ ràng về nguồn gốc số ngoại tệ. Ngoài số tiền trên, cơ quan điều tra tạm giữ ôtô, 2 điện thoại của ông Trương, chờ truy xuất nguồn gốc ngoại tệ để xử lý theo quy định pháp luật.