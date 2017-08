Công an tạm giữ người đăng tin nhảm 'vỡ đập chính hồ Núi Cốc'

Sáng nay, Công an thành phố Thái Nguyên xác nhận đang tạm giữ Đào Xuân Hòa (trú huyện Phú Lương) để điều tra hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.



Ngày 25/8, Hòa dùng nick Facebook mang tên mình đăng tải thông tin với nội dung: Chính thức vỡ đập hồ Núi Cốc, hiện nay các trường học ở Đại Từ - Phú Lương đã cho học sinh nghỉ.



Theo cảnh sát, để tăng độ tin cậy, Hòa viết “mình không câu like, chia sẻ để mọi người cảnh giác”. Hai tháng trước, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Núi Cốc nên thông tin này nhanh chóng được lan truyền rộng, gây hoang mang cho nhân dân.



Tại cơ quan điều tra, Hòa thừa nhận mọi sai phạm. Cảnh sát đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý anh này.



Thời gian gần đây nhiều người đã bị xử phạt vì đăng tin đồn bịa đặt trên Facebook. Ngày 29/8, Công an tỉnh Hà Nam đã xử phạt 10 triệu đồng với Nguyễn Văn Thắng do đăng tin công an bắt một người bạn gái của mình về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tin giả của anh ta đã khiến nạn nhân bị ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm, phải nghỉ việc trong thời gian dài.



Đầu tháng 6, Đà Nẵng cũng xử phạt Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi) với mức 12,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật về hai vụ bắt cóc trẻ con ở quận Liên Chiểu.

Một luật sư cho hay người tung tin thất thiệt nếu đủ cơ sở xử lý hình sự sẽ bị khép vào tội Vu khống, mức phạt từ 3 tháng đến 7 năm tù.



Trường hợp xử lý hành chính, người vi phạm sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng, theo Nghị định 174/2013.

Theo VnExpress