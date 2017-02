TPO - Lãnh đạo Công an TPHCM cam kết trong thời gian tới vẫn duy trì cao độ lực lượng, chủ động triển khai các kế hoạch về tấn công tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông.

Chiều 6/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), lãnh đạo Công an TPHCM gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí T.Ư và TPHCM để thông báo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM cho biết tình hình an ninh chính trị, trât tự, an toàn xã hội trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán được đảm bảo ổn định; phạm pháp hình sự và đặc biệt là tai nạn giao thông giảm nhiều so với tết Nguyên đán 2016.

Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm 7,2%. Trong đó, các loại án thường gây bức xúc xã hội như cướp, cướp giật, trộm cắp đều giảm; tệ nạn cờ bạc cũng giảm mạnh. Tình hình trật tự giao thông, trật tự lòng lề đường được đảm bảo. Tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 mặt: Số vụ tai nạn, số người chết và bị thương. Cụ thể: Trong 7 ngày tết, thành phố xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông (giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước), có 2 người chết (giảm 60%), 26 người bị thương (giảm hơn 21%). Trước và sau tết Nguyên đán không xảy ra ùn ứ giao thông ở các cửa ngõ. Cũng theo lãnh đạo Công an TPHCM, trong những ngày tết, TPHCM không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ và tình trạng đua xe trái phép.

Lãnh đạo Công an TPHCM cam kết trong thời gian tới vẫn duy trì cao độ lực lượng, chủ động triển khai các kế hoạch về tấn công tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông. Các địa điểm tổ chức lễ hội vui xuân vẫn được bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự.

Ngay sau khi người dân trở lại làm việc, Công an TPHCM chủ động với các sở ngành liên quan kiểm soát tình hình an toàn giao thông, tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện giao thông quá tải, quá khổ, người tham gia giao thông vi phạm về tốc độ, lấn tuyến, uống rượu bia...

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, có được kết quả tích cực trên là nhờ trên cơ sở dự báo tình hình, Công an TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch công tác, trong đó mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.