TPO - Ngày 6/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã làm việc với 2 cô giáo thuộc trường mầm non Sen Vàng để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Hình ảnh cô giáo bạo hành trẻ trong clip.

Trước đó, ngày 5/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh hai cô giáo có hành vi dùng dép, thước kẻ để đánh vào đầu trẻ nhỏ, béo tai, thúc gối vào người cháu bé.Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh qua đó xác định đoạn clip trên được ghi lại tại cơ sở mầm non Sen Vàng thuộc phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Chủ cơ sở này là bà Vũ Thị Tân (SN 1983, ở Ba Đình, Hà Nội).Hai cô giáo có hành vi đánh đập học sinh trong clip nói trên là Đặng Thị Bình (SN 1994, ở Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995, ở Ý Yên, Nam Định). Cả hai mới làm việc tại trường Sen Vàng từ tháng 9/2016.Trong ngày 5/2, cơ quan công an đã triệu tập cả hai lên nhằm điều tra, làm rõ. Bước đầu, cả hai khai nhận do quá bức xúc vì việc các cháu hay khóc, đi ngoài nhiều lần ra quần nên không kìm chế, dùng thước kẻ và dép đánh các cháu. Chiều 6/2, một lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc.Trong một diễn biến khác, sáng 6/2, cơ quan chức năng đã quyết định đình chỉ hoạt động của trường Sen Vàng và buộc thôi việc với 2 cô giáo nói trên.