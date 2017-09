Công an vào cuộc vụ đinh tặc hoành hành ở cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Chiều 6/9, tài khoản Kungfu Kenny chia sẻ hàng loạt hình ảnh lên một diễn đàn mạng xã hội Facebook cảnh báo về nạn đinh tặc xuất hiện dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Dòng trạng thái nêu: " Bức xúc quá. Đoạn đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội , từ cầu Như Nguyệt trở về hướng Hà Nội có hàng trăm chiếc xe máy bị thủng xăm. Họ dải đinh ra đường rất nhiều, loại đinh chuyên dụng để găm vào bánh xe, có tránh thế nào vẫn dính.

Rất nhiều xe suýt bị tai nạn giao thông. Ngay bây giờ trên tuyến đường này có rất nhiều xe đang khóc dở mếu dở giữa trời nắng. Chỉ có 2 số điện thoại in trên lan can và đối tượng vá xe cũng xăm trổ như xã hội đen. Rất mong công an vào cuộc, điều tra".

Dòng trạng thái trên mạng phản ánh nạn đinh tặc trên cao tốc.

Dòng trạng thái đăng tải thu hút sự quan nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ trước sự việc.

Chiều cùng ngày lãnh đạo Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang cho biết, đơn vị nhận được phản ánh nhiều xe máy, ô tô bị thủng lốp do có đinh ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. "Đơn vị đã cử nhân viên tuần đường kiểm tra, tìm phương án hạn chế phương tiện gặp nạn. Đồng thời, báo tới công an thành phố, Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh về phản ánh này để vào cuộc điều tra. Tới thời điểm hiện tại chưa thống kê được số lượng phương tiện gặp nạn đinh tặc", vị Phó giám đốc nói.

Hàng loạt xe máy đâm trúng đinh trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội. Ảnh: Mai Linh/Beat.vn

Còn lãnh đạo công an TP Bắc Ninh cho biết đã cử cán bộ cùng với lực lượng tuần tra Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh vào cuộc xác minh thông tin phản ánh của người dân. Bước đầu cảnh sát xác định, khu vực rải đinh dọc từ đầu cầu Như Nguyệt, thuộc địa phận huyện Việt Yên (Bắc Giang) sang địa phận Bắc Ninh.

Nguyễn Hoàn