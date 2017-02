TPO - Trong lúc can ngăn hai nhóm thanh niên đánh nhau, anh Trung bị đánh vào đầu phải nhập viện cấp cứu.

Anh Trung đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện.

Tối 9/2, thông tin từ Ông Nguyễn Văn Trí, Trưởng Công an xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: “Trên địa bàn vừa có một vụ xô xát, một công an viên bị đánh vào đầu, phải nhập viện cấp cứu”.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 9/2, tại địa bàn xã Nam Trung, có 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn nên đánh nhau. Thấy sự việc anh Đặng Đình Trung (Công an viên xóm 7) đã đến căn ngăn hòa giải.

Tuy nhiên, trong lúc không chú ý, anh Trung một số đối tượng dùng hung khí đánh vào đầu khiến anh gục tại chỗ, máu chảy ra nhiều. Người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK tỉnh Nghệ An. Các đối tượng đã giải tán sau đó.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ.