Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Công an xã Tân Đức ở huyện Đầm Dơi hủy bỏ các quyết định xử phạt 4 người đánh bài ăn thịt gà.

Bà Huê với những người hàng xóm được công an xã trả lại tiền. Ảnh: Khoa Nghĩa.

Trao đổi với PV sáng 1/3, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đã chỉ đạo Công an xã Tân Đức ở huyện Đầm Dơi hủy bỏ các quyết định xử phạt 4 người đánh bài ăn thịt gà tại nhà bà Lê Thị Huê (66 tuổi, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Đức).

"Quyết định đã ký nhưng chưa ban hành. Trong việc này, báo chí phản ánh kịp thời, giúp chúng tôi chỉ đạo chấn chỉnh sớm. Công an xã tích cực phòng chống tệ nạn xã hội nhưng cách làm trong việc này là quá cứng nhắc và đã trả lại tiền tạm giữ của bà con", ông Sỹ nói.

Theo ông Ngô Tấn Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Tân Đức, 3 trong số 4 người chơi bài là cựu chiến binh nên địa phương đã mời hết những cựu chiến binh trong ấp Tân Phước cùng tham gia họp dân.

Tại đây, lãnh đạo UBND xã Tân Đức phân tích việc đánh bài của 4 người tại nhà bà Huê chỉ là vui chơi giải trí, không có ý sát phạt nhau. Do đó, công an xã xử lý họ hành vi Đánh bạc trái phép là không đúng.

"Các cựu chiến binh đáng tuổi cha chú nhưng anh em công an xã có thái độ phục vụ không tốt nên họ đã nhìn nhận khuyết điểm và xin lỗi bà con. Chính vì công an xã làm sai, các cô chú bức xúc đã nhờ báo chí can thiệp", ông Đạt chia sẻ.

Hơn nửa tháng trước, ông Lâm Văn Bạn (76 tuổi) đến tiệm tạp hóa của bà Huê để trả tiền rượu. Lúc đó, có hai người hàng xóm đến tiệm của bà Huê uống cà phê. Gặp ông Bạn, họ rủ nhau nhậu và bà Huê sau đó có nhã ý làm thịt con gà đang nuôi để đãi khách.

"Chị Huê thường làm thịt gà cho tụi tôi nhậu nên chủ nhà tặng 'mồi' nữa sẽ rất ngại. Ba người chúng tôi bàn với nhau là rủ chị Huê đánh bài tiến lên, nếu ai thua mà xếp hạng ba, tư thì hùn tiền mua con gà của chị Huê làm 'mồi'. Chơi khoảng nửa giờ thì có một công an viên đến và sau đó chúng tôi bị đưa về công an xã", ông Bạn kể.

Tại Công an xã Tân Đức, ông Bạn bị mời vào phòng để công an viên lập biên bản với nội dung đánh bài ăn thua một con gà. Trên 300.000 trong túi ông Bạn và 700.000 đồng của bà Huê bị công an xã tạm giữ và họ buộc 4 người liên quan phải "dự nộp" 1 triệu đồng rồi mới cho về.

Một tuần sau đó, Công an xã Tân Đức ra quyết định xử phạt mỗi người 1 triệu đồng. Theo ông Hồ Trọng Hiểu - Trưởng Công an xã Tân Đức, ông xử lý vụ việc theo Điểm a, Khoản 2, Điều 26 của Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội... Điểm này quy định phạt hành vi đánh bạc trái phép từ 1-2 triệu đồng nhưng xã Tân Đức áp dụng mức thấp nhất.