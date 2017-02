TP - Các cơ quan thuộc ngành Công an, Kiểm sát tỉnh Đắk Lắk chính thức mở cửa làm việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết từ ngày 2/2. Tuy nhiên, kết quả xác minh ngay trong ngày 1/2 của đại diện báo Tiền Phong về tin đồn râm ran “bập còng nhầm thượng tá” suốt dịp Tết Đinh Dậu, đã cho thấy cái tin ly kỳ, ngộ nghĩnh, rất khó tin này là có thật.

Hai nạn nhân đại diện nhóm 10 hộ dân tại Gia Lai sang Đắk Lắk tố cáo hành vi lừa đảo của ông Y Tuyến.

Cam kết của thượng tá lừa đảo

Một trong những vụ án lừa đảo bi hài, đình đám nhất mà báo Tiền Phong từng phản ánh trong năm 2016, là vụ thượng tá Y Tuyến Ksơr- Phó trưởng phòng PC 64 Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tiền chạy trường, chạy việc với cam kết nếu không “lo” được cho các “khổ chủ”, ông này sẽ “chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước”. Thậm chí, thượng tá Y Tuyến Ksơr không chỉ viết tay ký nhận, mà còn cho đánh máy sẵn mẫu giấy chạy trường, chạy biên chế, để cứ có kẻ cả tin nào ôm tiền đến, chỉ cần điền thêm vài chữ và con số vào... cho nhanh.

Từ tháng 8/2016, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 478 trả lời đại diện 10 hộ dân ở tỉnh Gia Lai, công nhận nội dung đơn tố cáo thượng tá Y Tuyến Ksơr nhận 3,16 tỷ đồng nhưng không “lo” cho con em họ vào một trường trung cấp cảnh sát giao thông như hứa hẹn là đúng. Nhận tiền nhưng không “lo” được việc, ông Y Tuyến cũng không chịu trả lại cho dân.

Quá trình Công an cấp tỉnh và cấp Bộ thực hiện các thủ tục xử lý sai phạm của thượng tá Y Tuyến Ksơr kéo dài trong nhiều tháng, trong khi ông này liên tục vắng mặt ở cơ quan với lý do đang điều trị bệnh... tâm thần tại bệnh viện 30/4 của Bộ Công an tại TPHCM. Tiến trình xác minh ban đầu cho thấy vụ án cần được điều tra mở rộng, với số tiền ông Y Tuyến chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngày 28/11/2016 đại tá Phạm Minh Thắng- Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2014 đến năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk. Sau khi Bộ Công an đồng ý tước danh hiệu Công an nhân dân, tước quân tịch của thượng tá Y Tuyến Ksơr, đầu năm 2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mới khởi tố bị can đối với ông Y Tuyến.

Khổ vì trùng tên

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, cái tin Công an tỉnh Đăk Lắk đã tiến hành việc bắt giữ ông Y Tuyến Ksơr, nhưng lại bập còng nhầm vào tay một cán bộ cao cấp khác bỗng nhiên loan ra dù không được cơ quan nào chính thức lên tiếng. Báo Tiền Phong vào cuộc xác minh, được biết vụ nhầm lẫn ly kỳ rất khó tin nhưng có thật này đã xảy ra tại nhà một thượng tá họ Phạm, chức vụ cũng phó trưởng phòng (phòng BP 11), lại trùng tên với ông Y Tuyến. Theo dư luận, thì hai gia đình của 2 ông thượng tá trùng tên này chơi khá thân với nhau. Và mấy chiến sĩ trẻ thuộc văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt vội vã ập vào, chưa đọc lệnh đã hấp tấp bập còng tới bầm tay ông chủ nhà. Nạn nhân la toáng! Tin dữ tới tai Giám đốc Công an tỉnh. Lệnh trên truyền xuống, nhóm thi hành công vụ mới hoảng hồn mở còng, rối rít xin lỗi.

Trao đổi về vụ lừa đảo của ông thượng tá Y Tuyến Ksơr với đại diện báo Tiền Phong, ông Lê Quang Tiến Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông cũng có biết vụ bắt nhầm bi hài này. “Không hiểu nổi sao lại thế”! Nhưng điều ông Viện phó đang quan tâm hơn về vụ án, là dù Viện kiểm sát đã phê duyệt lệnh bắt cách đây nửa tháng, nhưng đến nay Công an vẫn chưa bắt được bị can. Sau vụ bắt nhầm, hồ sơ vụ án đã được bàn giao từ phòng PC44 (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra) qua phòng PC45 (Phòng Điều tra hình sự). Còn bị can Y Tuyến Ksơr hiện đang ở đâu, Viện kiểm sát không rõ!