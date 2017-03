TPO - Cơ quan CSĐT công an TPHCM cho biết vừa ký Quyết định khởi tố hình sự vụ trộm cắp tài sản hơn 7,1 tỷ đồng tại công ty Yến Đảo. Được biết, công ty này đang kiện công ty bảo vệ Yuki để đòi bồi thường số tiền bị mất trên.

Công ty Yuki để trộm lấy 7,1 tỷ đồng tại công ty Yến Đảo.

Cụ thể, đại diện công ty TNHH thương mại Yến Đảo Việt Nam, (công ty Yến Đảo, trụ sở chính tại đường 69A, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM) gửi đơn khiếu nại, yêu cầu công ty liên doanh DVBVSepre 24 (công ty bảo vệ Yuki), trụ sở chính nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM để bồi thường thiệt hại theo hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ khi để xảy ra vụ mất trộm tài sản với tổng trị giá 7,1 tỷ đồng.Trước đó, ngày 1/4/2015, công ty Yến Đảo và chi nhánh công ty bảo vệ Yuki ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, xâm hại tài sản cho công ty Yến Đảo tại trụ sở chính là số 22 - 24 đường 69A. Thời gian cung cấp dịch vụ bảo vệ là 24/24 và 7 ngày trong tuần.Chiều 13/10/2016, bà L.T.P (SN 1982), giám đốc công ty Yến Đảo cùng nhân viên phát hiện két sắt nằm trong phòng bà P. bị mất 7,1 tỷ đồng với 27 tài sản gồm nhiều đồng hồ, ĐTDĐ, nữ trang, tiền mặt, ngoại tệ…Nhận được tin báo, công an quận 2 phối hợp cùng phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54) Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua đó, lực lượng thu giữ 4 dấu vết đường vân tại rào kính bồn cây bên ngoài phòng bà P. Ngoài ra, phòng vệ sinh gần phòng bà P. có 1 két sắt đặt trên 1 tấm mền lớn, bị phá rời cánh cửa ra ngoài, bên trong két rỗng, có vết cạy phá. Cạnh két sắt còn phát hiện 1 kéo kim loại bị gãy 1 phần mũi.Sau khi lập hồ sơ vụ việc, đơn vị này chuyển vụ án cho phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM thụ lý để tiếp tục điều tra. Ngày 14/11/2016, đại tá Lê Ngọc Phương – Trưởng phòng có ký quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ trộm cắp tài sản này.Đại diện công ty Yến Đảo cho biết: “Vụ mất trộm với tài sản lớn xảy ra gần một năm nay, mặc dù chúng tôi rất nhiều lần gửi văn bản và thư mời phía công ty bảo vệ Yuki để giải quyết về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những tài sản bị mất trộm nhưng phía công ty bảo vệ Yuki lẩn tránh trách nhiệm, không giải quyết thiệt hại cho chúng tôi”.Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng điều hành công ty bảo vệ Yuki nói: “Công ty Yuki có đóng bảo hiểm nên chắc chắn phải đứng về phía khách hàng, tôn trọng khách hàng. Hiện công ty đang chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trả lời về việc này mới xác thực vụ việc thực hư thế nào. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm cũng phải căn cứ trên 2 cơ sở chính là kết luận chính thức của cơ quan chức năng có thẩm quyền và hợp đồng đã ký kết giữa các bên, trong đó có điều khoản quy định loại trừ trách nhiệm về các mất mát thuộc về trách nhiệm cá nhân phải tụ quản lý”.