TPO - Như Tiền Phong phản ánh “Cục CSGT thông tin sai về tai nạn giao thông dịp tết”, ngày 2/2. Mấy ngày qua, người dân tiếp tục gửi chứng cứ phản bác thông tin sai sự thật từ Cục CSGT.

Sau khi Cục CSGT công bố thông tin không chính xác về các tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp Tết, mấy ngày qua, người dân tiếp tục có nhiều ý kiến nghi ngờ và cung cấp nhiều bằng chứng phản bác lại thông tin từ Cục CSGT.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 28/1 (mùng một tết), anh Phạm Quang Dũng (26 tuổi ở xóm 8, xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng TP Ninh Bình - Kim Sơn. Khi đến xóm 3 xã Như Hòa huyện Kim Sơn, anh Dũng có va chạm với một nam thanh niên đi bộ trú tại xã Như Hoà. Hậu quả anh Dũng bất tỉnh, nam thanh niên bị trọng thương. Cả hai ngay được đưa đi cấp cứu, nhưng ngày hôm sau anh Dũng tử vong. Anh Dũng được an táng ngày mùng bốn tết tại nghĩa trang xã Hùng Tiến huyện Kim Sơn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 26/1 (29 tết) trên QL10, đoạn qua xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô và xe taxi. Thời điểm trên, ông Vũ Văn Vĩnh (45 tuổi, ở xã Ân Hòa) điều khiển xe máy chở theo con trai là Vũ Trung Hiếu (7 tuổi) đi sắm Tết. Cả hai di chuyển theo hướng từ huyện Kim Sơn đến TP Ninh Bình, bất ngờ bị xe taxi đi ngược chiều đâm trực diện. Hậu quả, cả 2 bố con ông Vĩnh bị văng xuống sông và tử vong ngay sau đó.

Theo thống kê của Cục CSGT trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 có một số tỉnh không xảy ra TNGT là: Bắc Ninh, Cao Bằng, Kom Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV tại tỉnh Ninh Bình vẫn xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng.

Đám tang hai cha con bị tai nạn giao thông tại xã Ân Hoà.

Sau phản ánh của báo, Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị này đã có văn bản báo cáo lên Văn phòng Bộ Công an đính chính lại thông tin Ninh Bình không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, địa phương này có 2 người chết chứ không phải “trắng” tai nạn giao thông. Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh này báo cáo “trắng” TNGT dịp Tết Nguyên đán 2017 là do anh em báo cáo nhầm 1 ngày.