Cty đóng tàu phải bồi thường cho ngư dân 2,8 tỷ đồng

TP - Chiều 30/8, TAND TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) mở phiên xét xử vụ ngư dân Trần Văn Liên (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) khởi kiện yêu cầu doanh nghiệp đóng tàu là Cty CP Đóng tàu Bảo Duy (Sơn Trà, Đà Nẵng) và Cty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Liên Á (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bồi thường thiệt hại. Lý do khởi kiện là do hệ thống máy trên tàu do những doanh nghiệp này đóng và cung cấp cho ông Liên bị hư hỏng nên tàu phải nằm bờ suốt 2 năm. HĐXX tuyên xử buộc Cty CP đóng tàu Bảo Duy có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho ông Trần Văn Liên số tiền 2,8 tỷ đồng.