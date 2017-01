TPO - Trung tướng Lê Đông Phong, giám đốc Công an TPHCM cho biết trước Tết Nguyên đán 2017, Công an TPHCM sẽ thành lập lực lượng Đội Cảnh sát hình sự phía Nam thành phố nhằm tạo “cú đấm thép” đối với tội phạm hình sự.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng ảnh Bác Hồ cho Công an TPHCM. Ảnh Việt Văn

cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Công an TPHCM về công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Ngày 23/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tại buổi làm việc, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo Chủ tịch nước Trần Đại Quang về kết quả đạt được trong năm 2016 và nhiệm vụ trong năm 2017, trong đó chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong dịp tết nguyên đán sắp diễn ra.

Tăng cường lực lượng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự cho hơn 20 sự kiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường lực lượng CSGT, cơ động, đặc nhiệm tuần tra công khai, mật phục tuần tra 24/24 trên các tuyến đường trong dịp tết.

Đặc biệt, ngày 25/1 tới đây, Công an TPHCM sẽ tổ chức ra mắt thí điểm Đội Cảnh sát hình sự phía Nam thành phố nhằm xây dựng lực lượng chủ công thật mạnh để trấn áp tội phạm hình sự.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, năm 2016 tình hình tội phạm đã được kéo giảm 13,31% so với năm 2015, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng cao. Trong năm 2017, Công an TPHCM tập trung đổi mới phương pháp quản lý, lãnh đạo,…Đồng thời tham mưu cho Bộ Công an và lãnh đạo TPHCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận những thành tích Công an TPHCM đạt được trong năm 2016 vừa qua, đồng thời đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Công an TPHCM cần tập trung hơn nữa trong công tác tham mưu, nắm tình hình, chủ động trong mọi tình huống, nhất là dịp tết này.

Công an TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh Việt Văn



Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Công an TPHCM trong thời gian tới tiếp tục tổ chức cao điểm tập trung trấn áp tội phạm, thay đổi phương thức trấn áp làm sao có hiệu quả đối với các loại tội phạm này để tạo một môi trường an toàn cho người dân và du khách trong ngoài nước.

Đặc biệt, Công an TPHCM cần chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. TPHCM là thành phố mở cửa, hội nhập và rất năng động, chính vì thế công tác quản lý Nhà nước làm sao quản lý tối ưu hóa, nâng cao năng lực quản lý nhưng không ngừng cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục hành chính tránh phiền hà, không gây cản trở cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân, tạo môi trường thông thoáng để phát triển kinh tế xã hội cho thành phố.

Nói về tình hình giao thông, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chia sẻ những khó khăn của thành phố trong vấn đề áp lực giao thông khi đây là thành phố đông dân, nhiều phương tiện tham gia giao thông. Do đó, Công an TPHCM cần tập trung tổ chức thật tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông một cách căn cơ trong thời gian tới.

Đồng thời, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xử lý tin báo tố giác tội phạm. Đặc biệt là công tác đấu tranh chống tham nhũng, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng. Phải kiên quyết, kiên trì xử lý, đẩy nhanh tiến độ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Trong đó chú ý việc kê biên thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng. Đồng thời phải chú ý đừng để xảy ra các vụ án oan, sai.