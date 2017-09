Cụ ông 73 tuổi bị người thân sát hại tại nhà

Ngày 4/9, nguồn tin cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Liên Quan cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. Người bị cảnh sát tạm giữ có quan hệ ruột thịt với nạn nhân là ông Nguyễn Duy C. (SN 1944, ở thị trấn Liên Quan).



Sáng 3/9, anh N.M.Đ (con trai ông C.) trở về nhà thì thấy cửa bị khóa. Gọi không thấy bố trả lời, anh Đ. tìm cách trèo vào trong thì phát hiện ông C. đã tử vong. Thấy trên người ông C. có thương tích, gia đình đã báo cảnh sát.

Sau khi khám nghiệm tử thi và rà soát các mối quan hệ, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp nghi phạm gây án. Từ lời khai của nghi phạm, chiều 4/9, cảnh sát đang thu được một số vật chứng liên quan.



Người dân địa phương cho biết trước đây ông C. ở cùng vợ chồng người con trai tên Chung. Do mâu thuẫn, anh Chung bỏ đi nơi khác thuê nhà. Sau đó, vợ và con trai anh này cũng rời đi.

Theo Zing