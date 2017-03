Sau khi cùng đồng bọn chém đứt lìa chân đối thủ tại Bình Phước, Hải dùng chứng minh giả để thay tên đổi họ lẩn trốn xuống TP.HCM nhưng vẫn không thoát.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị cơ quan công an bắt giữ

Ngày 10/3, nguồn tin của báo CATP cho biết công an P.10, Q. Phú Nhuận vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1987, quê Tây Ninh) cho công an tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Được biết Hải là một mắt xích quan trọng trong vụ hai băng nhóm chém nhau gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại quán cà phê Blue (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) khiến anh Võ Minh Hoàng (SN 1991) bị chém gần đứt lìa chân trái và Nguyễn Duy Khang (SN 1994, cùng ngụ TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, giữa Hoàng và Nguyễn Văn Cường (SN 1992, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập) có mâu thuẫn với nhau do trước đó Cường đập phá xe ô tô của Hoàng. Ngày 9/2, Hoàng hẹn Cường ra quán cà phê Blue (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, Hoàng gọi cho Khang cùng một số đối tượng khác mang theo nhiều mã tấu, dao kiếm để đến gặp Cường. Trong khi đó, Cường cũng không vừa khi gọi cho Hải cùng nhiều đối tượng khác mang theo hung khí phục sẵn để nghênh chiến.

Khi Hoàng và Cường gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại rồi lớn tiếng cự cãi. Sau đó, các đối tượng trong hai băng nhóm lao vào đâm chém nhau loạn xạ khiến nhiều người trong quán cà phê bị một phen khiếp vía. Do yếu thế hơn, Hoàng bị các đối tượng trong nhóm của Cường chém gần đứt lìa chân trái và nhiều thương tích khác trên người. Khang cũng bị nhóm của Cường chém trọng thương.

Chỉ đến khi cơ quan công an có mặt, các đối tượng trong hai băng nhóm mới vùng bỏ chạy, vứt lại rất nhiều dao kiếm, mã tấu… Sau khi gây án, Hải bỏ trốn lên TP.HCM ẩn nấp và dùng CMND mang tên giả là Nguyễn Văn Vinh (SN 1986, quê Hà Nội) để tránh sự truy lùng của công an.

Đến ngày 9/3, công an P.10, Q. Phú Nhuận trong quá trình kiểm tra hành chính trên địa bàn phát hiện thấy Hải là đối tượng đang bị công an tỉnh Bình Phước truy tìm nên bắt giữ giao nộp cho công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.