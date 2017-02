Sau khi hát karaoke xong, hai nhóm thanh niên ở Nghệ An ra về thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả khiến một người chết, người khác bị thương.

Ngày 10/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Yên Thành điều tra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra ở xã Tân thành, huyện Yên Thành làm một người chết, một người bị thương.



Tối 9/2, Trương Đình Thắng (24 tuổi, ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) mời nhóm bạn cùng xã, một nhóm khác ở xã Tân Thành và thị xã Thái Thái Hòa (Nghệ An) đến uống rượu.



Sau cuộc nhậu, số thanh niên trên đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn. Đến hơn 23h, các nhóm ra về thì xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả nhau.



Trong lúc xô xát, Trần Văn Phương (23 tuổi, ở xã Tân Thành) bị đâm tử vong. Người còn lại là Lê Văn Tài (trú cùng xã) bị đâm thủng phổi, đang cấp cứu ở bệnh viện.



Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra vụ án. Ít nhất 10 người ở độ tuổi thanh niên đã được triệu tập để lấy lời khai.

Theo Zing