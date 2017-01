Năm 2016, Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức triển khai đợt cao điểm truy nã tội phạm lần thứ II (trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an hai nước).

Mở màn cho đợt cao điểm này và trong cả năm 2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm PC52 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp bắt gọn nhiều ông trùm của nhiều đường dây tội phạm quốc tế, được mệnh danh là "người ma" với tài thoắt ẩn thoắt hiện…

1. Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội 3 phòng PC52 Công an TP Hà Nội nhớ lại những ngày theo sát ông trùm đường dây đánh bạc qua mạng Internet lên đến triệu tỷ đồng người Trung Quốc. Có những lúc tưởng như đối tượng đã thoát khỏi vòng vây của các trinh sát. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, cuối cùng đối tượng cũng đã bị lật mặt.

Cuối tháng 3-2016, qua các nguồn tin của quần chúng nhân dân, Cơ quan công an nhận được thông tin về đối tượng Zhou Yun Miao (SN 1969, trú tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc). Zhou được xách định là ông trùm của một đường dây đánh bạc cực lớn qua mạng Internet, đang bị Interpol truy nã "đỏ".

Tài liệu của cảnh sát Trung Quốc cho thấy từ tháng 1-2012, Zhou cùng với các đối tượng Quan Zhihao, Quan Zhiyu và Hu Min rủ nhau tổ chức một mạng lưới đánh bạc rất lớn (dưới vỏ bọc là một công ty). Bọn chúng phân chia công việc cụ thể như Zhou Yun Miao phụ trách quản lý tài chính; Quan Zhihao cùng Quan Zhiyu và Hu Min phụ trách dịch vụ khách hàng. Các đối tượng thuê một số kỹ sư công nghệ thông tin thiết lập và quản lý một trang mạng cung cấp rất nhiều hình thức đánh bạc trực tuyến dưới dạng cá độ thể thao. Để tránh điều tra của cơ quan công an, máy chủ của công ty này được đặt tại Mỹ.

Sau khi đã thiết lập được bộ máy công ty, các đối tượng đã móc nối với hàng trăm công ty tài chính (chuyên cung cấp trò chơi và dịch vụ chuyển đổi tiền mặt) để giúp các con bạc có thể chuyển tiền, rút tiền một cách dễ dàng. Tiếp đó bọn chúng đổ tiền quảng cáo trang mạng này với mật độ lớn, thu hút cả vạn con bạc tham gia. Sau khi hoạt động được một thời gian, 4 đối tượng cầm đầu tìm cách chuyển địa điểm công ty đến nhiều quốc gia khác nhau, nhằm trốn tránh sự điều tra của nhà chức trách.

Tháng 6-2014, Công an Trung Quốc phát hiện ra đường dây này và tổ chức phá án. Tài liệu điều tra của công an nước bạn cho thấy sau khoảng 2 năm thành lập, quy mô đường dây đánh bạc của Zhou và đồng phạm đã lên tới hơn 62 tỷ USD (tương đương với khoảng 1,3 triệu tỷ đồng).

Đợt truy quét của cảnh sát Trung Quốc đã tóm được gần 30 đối tượng trong đường dây, tuy nhiên bốn đối tượng cầm đầu (trong đó có Zhou Yun Miao) đã nhanh chân trốn thoát. Cảnh sát Trung Quốc (cùng với Interpol - Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế) đã phát lệnh truy nã toàn cầu. Tuy nhiên, 4 đối tượng đều là những tay giang hồ lọc lõi nên không dễ gì mà tìm được chúng.

Zhou Yun Miao là đối tượng đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc "thành bại" của chuyên án cảnh sát nước bạn. Cũng vì thế mà Zhou bị truy nã ráo riết. Tổng thư ký tổ chức Interpol đã ra lệnh truy nã "đỏ" (mức cao nhất) đối với Zhou và đồng bọn.

Nhưng gần hai năm trôi qua, đối tượng vẫn biệt tích…

Cuối tháng 3-2016 qua các nguồn tin của quần chúng nhân dân, PC52 nhận được thông tin về đối tượng Zhou có khả năng đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đội 3 đã làm công văn báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi đã có ý kiến từ đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Đội 3 đã tổ chức chuyên án trinh sát kiên quyết không để Zhou trốn thoát.

Theo luật pháp Trung Quốc, hành vi của Zhou và đồng bọn đã phạm vào tội tổ chức đánh bạc trái phép. Hắn phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới 10 năm tù giam. Chính vì thế, Zhou đặc biệt cẩn trọng trong từng đường đi nước bước.

Bằng một loạt các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, khẩn trương và vô cùng chặt chẽ, các trinh sát đội 3 đã từng bước khép chặt vòng vây, chờ thời điểm thuận lợi để "cất vó". Zhou có khuôn mặt béo tốt, nụ cười tương đối "dễ mến". Song xét về tiền bạc, những âm mưu thủ đoạn cũng như độ "lỳ lợm" của hắn khi đối phó với cơ quan công an thì thuộc hàng "quái nhân". Có lẽ vì thế mà Zhou được các băng đảng tội phạm của Trung Quốc gọi là "lão phật gia". Thông tin quý giá này dĩ nhiên được các trinh sát PC52 ghi nhận, sử dụng triệt để.

Đêm 1-4-2016, nguồn tin của quần chúng nhân dân cho biết đối tượng nước ngoài có khuôn mặt béo tốt xuất hiện tại khu vực quận Ba Đình (Hà Nội). Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn cùng với Trung úy Trần Đức Quý (cán bộ đội 3) đã lập tức lên đường triển khai kế hoạch xác minh, vây bắt. Rạng sáng ngày 2-4, các trinh sát tiến hành mật phục tại địa điểm tình nghi xuất hiện đối tượng thì hắn đã không còn ở đó. Lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện phương án 2.

Từ khi chuyên án được lập, trung úy Quý đã tranh thủ thời gian đi "tầm sư" một số giáo viên tiếng Trung ở Hà Nội. Những câu nói, hành động "phủ đầu" đối tượng cũng đã được anh em luyện tập kỹ lưỡng. Sau nhiều giờ bám sát những di biến động của đối tượng, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày Thượng úy Tuấn và trung úy Quý ghé tạm một quán bún bò trên phố Quán Thánh để lót dạ.

Hai bát bún vừa được bưng ra thì có thông tin đối tượng vừa xuất hiện. Các trinh sát của PC52 lập tức buông đũa, bổ đến khu vực nghi vấn. Tiếc là người dân bị nhầm đối tượng Zhou với một người Trung Quốc có ngoại hình khá giống với hắn. Không nản lòng, cán bộ Đội 3 tiếp tục giám sát chặt chẽ những nguồn tin về hành tung của đối tượng.

Sự kiên nhẫn của các trinh sát đã được đền đáp. Khoảng 20 giờ cùng ngày, đối tượng Zhou cùng một người ngoại quốc xuất hiện tại một quán bún ốc trên phố Hòe Nhai. Sau khi đã nhận dạng chính xác đối tượng, hai trinh sát PC52 bất ngờ ập vào khiến hắn không kịp trở tay.

2. Zhou vừa sa lưới ở Hà Nội ngày 1-4, thì chỉ một tuần sau đến lượt Li Mincong (Lý Mẫn Thông) "ông trùm" ma túy Trung Quốc - kẻ được mệnh danh là "người ma" - cũng bị các trinh sát PC52 tóm gọn. Thiếu úy Nguyễn Tài Hải, trinh sát Đội 2, PC52 Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết. Đầu tháng 4-2016, Cơ quan Công an nhận được thông báo của Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Công an về trường hợp đối tượng Lý Mẫn Thông đang bị Công an Trung Quốc truy nã ráo riết về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ông trùm cờ bạc triệu đô Zhou Yun Miao.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan cảnh sát nước bạn, đầu năm 2016, Công an tỉnh Quảng Đông đã tiến hành triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển 400kg cocain từ châu Phi qua Hồng Kông vào đại lục. Đường dây này lên tới vài chục đối tượng, thiết lập một "con đường tơ lụa" chuyên đánh hàng cocain từ châu Phi sang châu Á, hoạt động trong một thời gian dài. Số tiền luân chuyển trong đường dây này lên tới vài triệu USD.

Trong đường dây này, Lý Mẫn Thông (SN 1972, trú tại Tây An Điền Đầu, thị trấn Xích Khê, Đài Sơn, Quảng Đông) nổi lên là một cáo già, với rất nhiều thủ đoạn để che giấu hàng, đồng thời hắn cũng liên quan đến một đường dây rửa tiền quy mô quốc tế. Xác định đây là con "cá lớn", Cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng. Tuy nhiên, họ Lý đã nhanh chóng biến mất khỏi đại lục. Và các đối tượng trong đường dây này cũng chạy tứ tán như ong vỡ tổ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng PC52, các trinh sát Đội 2 nhanh chóng thực hiện đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ rà soát nhiều khu vực gã họ Lý có thể lẩn trốn. Cũng qua công tác rà soát, lực lượng truy bắt nắm được thông tin sau khi bị Công an tỉnh Quảng Đông ra lệnh tạm giữ hình sự, Lý Mẫn Thông đã bỏ trốn sang Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc.

Có thể nói Lý Mẫn Thông là đối tượng tội phạm sừng sỏ trong giới buôn bán "cái chết trắng" ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới nên rất lì lợm, liều lĩnh, lắm chiêu trò, thủ đoạn thay hình, đổi dạng để trốn tránh sự truy lùng gắt gao của các cơ quan thực thi pháp luật. Không phải ngẫu nhiên mà giới giang hồ đại lục mệnh danh Lý là "người ma". Hắn cũng có nhiều mối quan hệ ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Đài Loan, Ma Cao, Singapore...

Tập trung rà soát các mối quan hệ của đối tượng, các trinh sát Đội 2 bất ngờ nhận được thông tin Lý Mẫn Thông nhiều khả năng đang ở Hà Nội. Đặc biệt, nguồn tin còn cho biết đã thấy họ Lý xuất hiện tại một khách sạn trong khu vực phố cổ Hà Nội. Nhiều ngày liền, hai trinh sát Đội 2 có mặt tại khu vực Hàng Buồm, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và "quần thảo" tại nhiều quán bar, nhà nghỉ, khách sạn, các trinh sát đã lần ra một vị trí mà Lý từng xuất hiện. Song rất mưu mô và ranh mãnh, Lý đã rời đi ít phút trước khi tổ công tác của Đội 2 ập đến.

Công an Việt Nam bàn giao đối tượng Zhou Yun Miao cho phía Trung Quốc.



Lần "vồ hụt" không làm các trinh sát Đội 2 nản chí. Quá trình thu thập thông tin của Lý tiếp tục được thực hiện một cách khẩn trương, tích cực. Nguồn tin của ta liên tục cập nhật những di biến động của đối tượng. Tiến hành ráp nối những thông tin từ nhiều nguồn báo về, trinh sát Đội 2 đã "dựng" được hành trình di chuyển của ông trùm. Hắn quả không hổ danh là "người ma".

Sau khi bị truy bắt ráo riết tại Quảng Đông, biết không thể trốn thoát qua đường hàng không và đường bộ, Lý xoay ra đường thủy. Đầu tháng 4-2016, thông qua một tên trùm chuyên môi giới đưa người ra nước ngoài, Lý đã biến mất trên một con thuyền từ Đông Hưng (Trung Quốc). Đặt chân lên đất Móng Cái (Quảng Ninh) đã có một chiếc ô tô chờ sẵn để chở Lý chạy một mạch trong đêm về Hà Nội. Cũng chỉ ở Hà Nội một thời gian ngắn, Lý lên máy bay chuồn vào TP. HCM. Hắn đã liên hệ với một số đường dây đưa người sang Campuchia hoặc Thái Lan.

Không để đối tượng trốn khỏi Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin Lý đang lẩn trốn tại TP. HCM, Thiếu úy Hải cùng Thiếu tá Vũ Anh Dũng - Phó đội trưởng Đội 2 - lập tức lên đường truy bắt. Được sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP. HCM và Công an phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), tổ công tác Đội 2 đã tiến hành truy tìm đối tượng ngay trong tối 9-4-2016. Tuy nhiên, họ Lý liên tục lẩn trốn qua nhiều phường, quận khiến cho việc truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Công việc truy tìm đang lâm vào cảnh bế tắc thì đồng chí Trung tá Bùi Quang Tài, Trưởng Công an phường Tân Chánh Hiệp phát hiện trên địa bàn phường có một đối tượng tên là Thắng vốn có tiền sử đánh bạc và thường xuyên qua lại Campuchia. Không loại trừ khả năng đối tượng Lý cấu kết với Thắng để dọn đường trốn sang nước bạn. Tiến hành mai phục tại ngôi nhà của Thắng, các trinh sát chỉ thấy hai người phụ nữ, một già một trẻ thỉnh thoảng ra ngoài. Vậy thì Lý đã biến đi đâu? Sau vài phút hội ý, các trinh sát quyết định tổ chức bao vây, đồng thời bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính.

Là trinh sát dày dạn trong việc truy bắt các đối tượng truy nã, Thiếu tá Dũng và Thiếu úy Hải bàn nhau phải rất cẩn trọng khi tiếp cận ngôi nhà. Các tình huống đối tượng Lý chống cự, hoặc có vũ khí nóng đều được tính đến.

Cửa ngôi nhà được mở, người phụ nữ trẻ xuất hiện và một mực khẳng định ngôi nhà không hề có người "lạ" nào. Tuy nhiên, khi cửa căn phòng trong cùng trên tầng 3 được bật mở, các trinh sát nhanh chóng túm được gã họ Lý khi hắn vẫn còn say giấc nồng. Nếu chỉ chậm vài giờ thôi, rất có thể Lý đã "tếch" sang Campuchia.