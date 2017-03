Sau khi đi làm về, thấy vợ không có ở nhà, điện thoại không liên lạc được, nghi can Chính nổi máu ghen tuông rồi mang dao đi tìm. Vừa thấy vợ, Chính lao đến đâm liên tiếp vào bụng người nạn nhân dẫn đến nguy kịch.

Đoạn đường nơi Chính bị cáo buộc đã đâm gục chị Hương

Chiều 1/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang truy tìm đối tượng Trang Anh Chính (46 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi) để tiến hành điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi nghi can sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

"Theo như nguồn tin của người dân, đối tượng sau khi đâm một phụ nữ nhiều nhát dao gục giữa đường đã chạy ra bờ sông ném hung khí rồi trốn thoát. Hiện, chúng tôi đang xác minh và điều tra sự việc", đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức cho biết thêm.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 13h cùng ngày, Trang Anh Chính làm công trên xà lan chở cát đá sau gần 2 tuần trở về nhà. Về nhà gọi không thấy vợ là chị Trần Thị Thùy Hương nên Chính đi sang nhà hàng xóm tìm.

Tìm khoảng 30 phút không thấy Hương, Chính nghi ngờ vợ mình đi quan hệ bất chính với người khác nên nổi máu ghen. Chính xuống bếp lấy con dao nhỏ giấu trong túi quần rồi chạy xe xuống khu vực cầu Bà Hạt (ấp 3, xã Thạnh Lợi) để tìm vợ.

Khoảng 14h, Chính thấy vợ đang đi cùng một người hàng xóm nên chặn đường lại rồi rút dao đâm thẳng vào đầu vợ khiến máu chảy đầm đìa trên mặt. Quá hoảng sợ, chị Hương bỏ chạy thì bị Chính đâm nhiều nhát vào sườn, bụng cho đến lúc chị gục xuống.

Theo người dân địa phương, sau khi gây án, Chính ném chiếc dao xuống bờ sông gần đó và trốn thoát.

Được biết, Chính và chị Hương đã ly thân, đang làm thủ tục ly dị. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Hương được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng thủng gan, tràn dịch phổi, nguy kịch đến tính mạng.

Hiện, cơ quan điều tra đang kêu gọi Chính ra đầu thú để làm rõ sự việc.