Trên đường trốn chạy sau khi đâm tài xế taxi ở Bình Dương để cướp nhưng bất thành, nam thanh niên gọi bạn gái báo đang bị truy sát, nhờ chạy xe đến đón.

Nghi can Linh tại cơ quan công an

Rạng sáng 8/1, Công an phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã bắt giữ và bàn giao nghi can Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, quê An Giang) cho Công an tỉnh tỉnh để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, 19h ngày 7/1, Linh đón taxi 7 chỗ của anh Phạm Anh Tuấn (41 tuổi) trên đường D33, gần Khu công nghiệp VSIP 1, thị xã Thuận An, yêu cầu chở về phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Đến nơi, Linh nói nhớ sai địa chỉ, bảo tài xế quay xe lại đường ĐH406.

Khi đến đoạn đường vắng, anh ta bất ngờ dùng dao kề cổ khống chế tài xế, buộc đưa tiền. Anh Tuấn móc túi lấy hơn 100.000 đồng đưa nhưng Linh chê ít. Khi tên cướp chồm lên băng ghế phía trước thì tài xế chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co đoạt hung khí, anh Tuấn bị nhiều vết cắt ở tay, cổ nhưng đã cố tung cửa chạy ra ngoài.

Thấy tài xế tri hô "cướp, cướp..", do xe không nổ máy nên Linh nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, rất may vết thương chưa nguy hiểm đến tính mạng. "Tuy rất đau nhưng tôi đã nắm chắc lưỡi dao để tên cướp không thể đâm mình", anh Tuấn kể.

Vết máu loang lổ bên trong xe taxi.

Lực lượng Công an phường Khánh Bình đã phong tỏa các tuyến đường để truy tìm kẻ cướp. Ba giờ sau, thấy cô gái chạy xe như tìm ai đó trên đường ĐH 406, cảnh sát đã bí mật bám theo và bắt giữ được Linh.

Bước đầu Linh khai nhận, do túng tiền nên lên kế hoạch đón taxi đến khu vực vắng người để cướp. Sau khi gây án bất thành, anh ta gọi điện cho bạn gái vờ bị giang hồ truy sát, nhờ đến đón.