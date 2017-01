Chặn người để cướp xe trên đường vắng, 4 tên còn ép nạn nhân viết giấy nợ 50 triệu đồng để “kiếm thêm” sau đó.

Võ Thanh Tuấn tại cơ quan công an

Sáng 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản", trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, tối 29/10/2016, Lê Văn Lành (SN 1969, ngụ ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú), Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Huy (SN 1995) và Phan Châu Hữu (SN 1995, ngụ ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) rủ nhau ra chặn đường “kiếm tiền” chia nhau tiêu xài.

Khi nhóm này cầm hung khí đến đoạn đường vắng thuộc địa phận huyện Thạnh Hóa, thấy ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đi ngang, 4 tên chặn đường, khống chế, chiếm đoạt xe máy BKS 66M1 - 284.19. Không chỉ vậy, Tuấn còn buộc nạn nhân viết giấy nợ 50 triệu đồng và hẹn ngày phải trả.

Từ đơn tố giác của ông Thuận, trinh sát hình sự công an huyện khẩn trương điều tra truy xét. Đến cuối năm 2016, chân dung của 4 tên cưỡng đoạt lộ diện và công an quyết định khởi tố vụ án.