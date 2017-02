TPO - Thấy 4 nam thanh niên có nghi vấn nên công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) kiểm tra thì phát hiện đây là nhóm chuyên “đá xế” xe.

Ảnh minh họa.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao 4 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Long Bình, quận 9, TPHCM xử lý.

Nhóm đối tượng gồm: Phạm Thanh Tuấn (26 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An), Lương Văn Dư (26 tuổi), Phạm Minh Cương (22 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) và Châu Phúc (22 tuổi, ngụ Cà Mau).

Trước đó, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an thị xã Dĩ An nhận thấy 4 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tại đây, nhóm thanh niên không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc các xe máy đang sử dụng. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã cướp xe máy mang BKS 63V7 - 7714 tại phường Long Bình, quận 9, TPHCM.

Khi đang trên đường đưa từ TPHCM qua Bình Dương tiêu thụ thì bị phát hiện.