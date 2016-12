TPO - Ly nhảy lên xe người phụ nữ đang chạy trên đường rồi yêu cầu cô này chở về hướng Trà Vinh. Hoảng quá, cô gái ôm con nhảy xuống đường, Ly phóng xe chạy đi thì bị bắt.

Đối tượng Sơn Ngọc Ly bị bắt. Ảnh: bạn đọc cung cấp.

Sáng 31/12, phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa chuyển giao đối tượng Sơn Ngọc Ly cho công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi cướp xe mô tô trên đường vào chiều qua.

Theo đó, vào chiều ngày 30/12, chị Nguyễn Thị Tường An 33 tuổi, ngụ ấp Ngãi Thuận, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành chạy xe gắn máy chở con gái là cháu Nguyễn Ngọc Cát Tường, 3 tuổi trên đường đoạn ngã tư Lương Phú thuộc xã Thân Cửu Nghĩa. Bất ngờ từ phía sau, đối tượng Sơn Ngọc Ly, 19 tuổi, ngụ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh phóng lên xe và dùng dao gí mạnh vào lưng để khống chế chị rồi yêu cầu phải chở về Trà Vinh. Lúc đó, hoảng sợ nên chị An bỏ xe, ôm con gái nhảy xuống đường. Đối tượng Ly lấy xe chạy đi đến địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thì bị công an chặn lại. Sau đó, Ly bỏ xe chạy vào đường ruộng thì bị tổ công tác bắt giữ. Trong khi bị bắt giữ, tên này tự cởi hết quần áo trên người. Sau nhiều lần thuyết phục thì đối tượng này mới nghiêm túc trở lại.