Người phụ nữ giữ vị trí quan trọng tại Ngân hàng DongA Bank bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều tài sản vay để chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 350 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á) với cáo buộc có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".



Nghi can Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á); Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch) và Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch) cùng bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”



Theo cáo buộc, những người này được xác định đã giúp sức cho những sai phạm của bà Xuyến. Công an đã tạm giam bị can Tài; ông Hùng và Thuận tại ngoại.



Bà Xuyến là Phó Tổng giám đốc của DongA Bank kiêm thành viên Hội đồng quản trị. Tháng 9/2015, bà bị đình chỉ chức vụ. Cơ quan điều tra cho rằng trong quá trình làm việc, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng.



Bà Xuyến còn bị nghi ngờ đã vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay. Bà Xuyến bị cáo buộc đã gây thiệt hại hơn 350 tỷ đồng.



Trước đó, năm 2015, C46 đã khởi tố điều tra với ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng này và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó Tổng giám đốc về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

