TPO - Kết quả giám định cho thấy, hai mẫu nước lèo trong nồi bún riêu có thuốc diệt chuột, nguy hiểm cho người và gia súc.

Hiện trường nồi bún riêu bị bà Điệp bỏ thuốc chuột.

Ngày 27/12, Công an quận 9 (TPHCM) cho hay đã có kết quả phân tích các mẫu nước lèo trong nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1979, ngụ quận 9).

Kết quả của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy hai mẫu nước lèo do Công an quận 9 gửi đi xét nghiệm đều có thuốc chuột, chất độc thuộc nhóm 1 gây nguy hiểm cho người và gia súc.

Từ kết quả này, Công an quận 9 sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Mẫu nước lèo công an thu giữ để đi kiểm tra.

Trước đó, sáng sớm 25/12, lợi dụng lúc chị Tuyết đi ra ngoài chợ mua gia vị cho nồi bún, bà Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964, ngụ quận 9) đã sang bỏ gói thuốc chuột vào nồi nước lèo. Khi về, chị Tuyết thấy nồi nước có nhiều bọt trắng bất bình thường nên đã vào nhà kiểm tra camera. Qua kiểm tra, chị phát hiện có một người phụ nữ tiếp cận, bỏ một vật vào nồi. Theo chị Tuyết, hàng ngày chị bán bún riêu cho hơn 70 khách ăn uống ở xóm, may mắn phát hiện vụ việc nên đã báo công an.

Sau khi nhận được trình báo của chị Tuyết về vụ việc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tạm giữ số mẫu nước lèo nồi bún riêu để đưa đi giám định hàm lượng độc tố. Đồng thời đã mời bà Điệp về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Điệp thừa nhận đã đầu độc nồi bún riêu của chị Tuyết bằng một gói thuốc chuột. Theo bà Điệp là do thù tức với gia đình chị Tuyết trong tranh chấp đất đai.