Ngày 16-4, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết đã xác định được nghi phạm hiếp dâm và sát hại thiếu nữ tại lán trong rừng.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Như đã đưa tin, trước đó, vào ngày 10-4-2017, chị Bùi Thị Én (SN 1993), trú tại xóm Ngay, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đi lên khu vực lều canh sắn của gia đình tại đồi Cuông để chăn bò.Đến trưa cùng ngày không thấy chị Én về nhà ăn cơm nên gia đình đã lên đồi Cuông để tìm.Đến 17h51 phút cùng ngày, bố đẻ của chị Én đã phát hiện xác của con mình nằm ở khu vực sườn đồi Cuông nên trính báo cơ quan Công an.Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể nạn nhân có nhiều dấu vết của vụ án mạng, trước khi bị sát hại nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm là người cùng xóm với nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.Công an tỉnh Hòa Bình đang phối hợp với Công an huyện Tân Lạc tích cực điều tra, truy bắt hung thủ.