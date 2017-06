TPO - TAND tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt xảy ra tại Cty CP Dệt Quế Võ và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh, đây là 1 trong 6 đại án được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử trong cuối năm 2016 và đầu 2017.

Các bị cáo Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977, ở Cầu giấy, Hà Nội) - nguyên giám đốc Cty Dệt Quế Võ và Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970) - nguyên Phó giám đốc Cty Dệt may Chương Dương cùng nhận mức án 15 năm tù; Nguyễn Thị Tuyết Thanh (SN 1971, nguyên kế toán trưởng) lĩnh án 14 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, 4 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển chi nhánh Bắc Ninh (nay là Ngân hàng phát triển Việt Nam) lĩnh từ 6 đến 8 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Thế Tài (SN 1977, cán bộ tín dụng), Trần Đức Lực (SN 1965, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Huy Bình (SN 1973, nguyên Phó phòng tín dụng), Nguyễn Thế Thư (SN 1952, nguyên giám đốc) lĩnh án từ 6 năm – 8 năm tù.

Theo án sơ thẩm, Cty Dệt Quế Võ do Nguyễn Việt Hoàng đứng tên đại diện theo pháp luật. Nhưng thực chất, công ty do vợ chồng Doãn Ngọc Giang và Kiều Thị Thanh Hương (đang bỏ trốn) thành lập.

Năm 2005, công ty lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt (diện tích 9.000m2, tại KCN Quế Võ, vốn 99,5 tỷ đồng; vay chiếm 50%) nhằm mục đích vay tín dụng.

Vợ chồng Giang lập thêm Cty CP Dệt may xuất Chương Dương (do Nguyễn Quốc Hùng là phó giám đốc) nhằm tạo dựng hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiệt bị. Theo hợp đồng ba bên, Cty Quế Võ mua thiết bị máy móc của Cty New Century với giá 3,7 triệu USD thông qua đơn vị nhập khẩu ủy thác là Cty Chương Dương.

Với bộ hồ sơ giả, Dệt Quế Võ đã được chi nhánh Quỹ phát triển Bắc Ninh giải ngân 45 tỷ đồng. Để chứng minh có việc mua bán, Doãn Ngọc Giang làm giả 8 bộ hồ sơ thanh toán và các điện chuyển tiền còn các tài liệu nhập khẩu máy móc, thiết bị đều là bản photocopy được Hùng ký và đóng dấu Cty Chương Dương.

Từ khi thành lập, Dệt Quế Võ không hoạt động kinh doanh, Cty Chương Dương không có dữ liệu xuất, nhập khẩu làm thủ tục hải quan. Sau khi xử lý một số tài sản bảo đảm, hiện nay dư nợ gốc còn 28 tỷ đồng.

Việc làm giả hồ sơ vay vốn của các bị cáo khiến vợ chồng Giang - Hương chiếm đoạt 45 tỷ đồng của Quỹ phát triển Bắc Ninh. Hiện công an đang truy nã quốc tế cặp vợ chồng này.