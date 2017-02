Vợ chồng chủ nhà đi du lịch Nha Trang, người giúp việc cũng khóa cửa ra khỏi nhà. Căn nhà đã bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 3/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định có dấu hiệu tội trộm cắp tài sản xảy ra tại một căn biệt thự ở phường Bình An, quận 2.



Trước đó, khoảng 18h ngày 28/1, người giúp việc Trương Thị Thùy Trang (26 tuổi) đã đến Công an phường Bình An (quận 2) trình báo bị trộm đột nhập nhà gia chủ, phá két sắt trộm tài sản.



Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận 2 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.



Theo trình báo của chị Trang, trưa 27/1 (tức 30 Tết) vợ chồng chủ nhà khóa cửa đi du lịch Nha Trang. Sau đó chị cũng khóa cửa, ra khỏi nhà.



Sáng hôm sau, bà Nhung gọi điện cho chị Trang báo camera an ninh của nhà bị bẻ cụp và gọi giúp việc về kiểm tra. Chị vào nhà thì tá hỏa phát hiện két sắt bị bọn trộm phá vỡ.



Theo gia chủ, số tài sản bị mất tổng trị giá 1,7 tỷ đồng gồm: 30 lượng vàng 9999, 20.000 USD, 20.000 AUD, 40 triệu và nhiều nữ trang khác.

