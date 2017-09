Đại uý Công an bị nhóm “ma men” hành hung

Sáng 3/9, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang làm rõ vụ Đại uý Trần Thanh Quang, Trưởng Công an xã An Sơn vừa bị một nhóm đối tượng đánh gây thương tích trong lúc làm nhiệm vụ. Công an thị xã Thuận An xác định, có trên 10 đối tượng liên quan đến vụ việc trên, hiện 5 người đã được đưa về trụ sở làm việc.Trước đó, trưa 2/9, tại phòng trọ trên đường Hồ Văn Mên (xã An Sơn), một nhóm khoảng 5 thanh niên tổ chức tụ tập ăn nhậu gây mất an ninh trật tự. Nhận tin báo, Đại úy Trần Thanh Quang, Trưởng Công an xã An Sơn cùng một số dân phòng đến nhắc nhở thì bị nhóm “ma men” gây sự, lao vào hành hung.Nghiêm trọng hơn, nhóm người này còn gọi thêm 8 đối tượng khác đến gây sự. Chỉ khi Công an thị xã Thuận An đến tiếp ứng thì nhóm “ma men” mới bỏ chạy. Tuy nhiên, 5 người đã bị đưa về trụ sở để điều tra.Hiện Công an thị xã Thuận An đang làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí