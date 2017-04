Đang ngồi chơi cùng nhóm bạn trước Trung tâm hành chính huyện, Tín nghe tiếng nẹt pô của hai thanh niên khác nên đã dùng dao đâm một người tử vong, người còn lại trọng thương.

Sáng 6/4, công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã chuyển hồ sơ và nghi phạm Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cho Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra hành vi Giết người.



Khoảng 19h30 ngày 5/4, Tín đang ngồi chơi cùng nhóm bạn tại bùng binh trước Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang thì anh Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, trú xã Hòa Phong) và Nguyễn Phong Anh Giản (20 tuổi, xã Hòa Phú) chạy xe máy ngang qua.



Huy và Giản nẹt pô nên xảy ra mâu thuẫn với Tín. Trong lúc đánh nhau, Tín dùng dao bấm thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng lưng Huy, 3 nhát trúng vùng ngực và bụng Giản.



Hậu quả, Giản tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Huy bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.



Sau khi gây án, Tín bỏ trốn. Đến 23h30 cùng ngày, nghi phạm bị công an bắt giữ.

