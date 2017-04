Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: Nguyễn Quốc Huy (22 tuổi, ngụ thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã ra đầu thú về hành vi Giết người.

Theo cơ quan Công an, lúc 14h20 ngày 22/4, trong lúc uống rượu bia tại nhà anh Trương Ngọc Hiệp (35 tuổi, ngụ thôn Kiến Thiết) đã xảy ra mâu thuẫn giữa Huy và Phan Hoàng Nhuận (32 tuổi).

Tức giận, Huy dùng dao (loại dao thái thịt, dài 30 cm) chém vào vùng cổ Nhuận khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Huy vứt con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn.



Lực lượng Công an đã triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động tuyên truyền, giáo dục nên Huy ra đầu thú tại UBND xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, qua đó, xác định nạn nhân chết do đứt động mạch cổ, mất máu cấp.