Một thanh niên đâm chết bạn tại quán cà phê, sau đó gọi điện cho trưởng công an xã thông báo sẽ lên trụ sở đầu thú.

Nơi xảy ra vụ việc

Sáng 3/1, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Trưởng Công an xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả khiến một nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo ông Thạch, khoảng 15h ngày 2/1, Trưởng Công an xã Ia Băng nhận được điện thoại của Nguyễn Phùng Du (32 tuổi, ngụ thôn 5, xã Ia Băng) thông báo vừa dùng dao đâm anh Chế Văn Phú (31 tuổi, ngụ huyện Chư Pông) tại quán cà phê Như Hạ.

“Khi nhận được thông tin tôi cùng một số anh em chạy đến quán cà phê Như Hạ nhưng đám đông đã giải tán, tại hiện trường còn lại đôi dép dính máu", ông Thạch kể.

"Chủ quán cho biết có 6 thanh niên vào quán và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, một thanh niên bị đâm vào ngực và được mọi người đưa đi cấp cứu”, ông Thạch nói thêm.

Vị trưởng công an xã cho biết khi đang có mặt tại hiện trường, ông nhận được điện thoại của Du, nghi phạm này thông báo nạn nhân bị chính anh ta đâm và đã chết trên đường đi cấp cứu. Du nói với trưởng công an xã không phải truy bắt anh ta, thanh niên này sẽ đến trụ sở công an đầu thú.

"Khoảng một giờ sau, Du đến công an xã đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình", trưởng công an xã thông tin.

Tại cơ quan điều tra, Du khai nhận anh ta và nạn nhân là bạn bè nhiều năm nay. Hôm qua, sau khi đi dự đám cưới về, cả nhóm vào quán cà phê gọi thêm 6 lon bia uống. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, Du rút dao đâm vào ngực trái Phú khiến người này tử vong.