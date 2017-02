Ngày 18/2, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đang tạm giữ Lê Minh Phương (1977, ở xã Xuân Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Theo đó, vào ngày 16/2, Nguyễn Đức Thắm mời nhóm bạn ở cùng xóm đến uống rượu. Khi mọi người đã ngồi vào bàn nhậu, Trần Văn Hiệp (SN 1987) rót rượu ra và uống trước. Lúc này, Lê Minh Phương thấy mình lớn tuổi hơn mà không được mời uống đầu tiên nên Phương giật lấy ly rượu từ tay Hiệp rồi đổ đi.

Hai bên xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận, Hiệp lấy cốc nước đập vào đầu Phương tóe máu nhưng được mọi người can ngăn nên Phương về nhà gần đó.

Khi về tới nhà, Phương bực bội vì bị đàn em ít tuổi đánh nên cầm dao bầu, điều khiển xe máy quay trở lại nhà Nguyễn Đức Thắm. Tại đây, Phương thấy Hiệp đi ra liền lao tới đâm Hiệp gục tại chỗ. Gây án xong, Phương trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ĐK Nghệ An với tình trạng bị đâm xuyên ngực, gãy xương sườn, thủng phổi. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, Hiệp qua cơn nguy kịch.



Nhận được thông tin, công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tiến hành bắt nghi phạm Phương ngay sau đó.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân điều tra làm rõ.