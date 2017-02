Nhóm đàn ông ở huyện Diễn Châu truy đuổi một người phụ nữ, chỉ vì chị này trông giống với nhân vật trong video "Người đàn bà khả nghi bắt cóc" mà họ xem trước đó trên mạng xã hội.

Hình ảnh người phụ nữ tâm thần lúc bị người dân vây bắt. Ảnh: Cắt từ video

Ngày 13/2, ông Dương Mạnh Hiền (Phó trưởng Công an xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho hay, sau nhiều giờ xác minh đơn vị đã có kết luận liên quan đến video "Tóm sống mẹ mìn chuyên bắt cóc trẻ em ở Nghệ An".

"Đây là video có nội dung sai, gây hoang mang dư luận. Người đăng tải video đã bị triệu tập để làm rõ", ông Hiền nói.

Trước đó tối 12/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video nêu trên với độ dài hơn 5 phút, quay cảnh một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc áo chống nắng, chân đi giày bỏ chạy trước sự truy đuổi của một vài người đàn ông trên cánh đồng.

Khi đuổi kịp người phụ nữ, giọng một người đàn ông vừa hăm dọa: "Mày đứng lại không tao quẳng xuống sông. Mày vào đây bắt trẻ em ở làng này à. Mày rình nửa tháng ở vùng này để bắt cóc trẻ em...".

Không thừa nhận hành vi, người phụ nữ liên tục khóc lóc, xin những người bắt giữ mình buông tha nhưng không được chấp nhận. Theo diễn biến trong video, nhóm đàn ông sau đó nắm tay người phụ nữ vừa doạ ném xuống sông, vừa kéo đi và lục lọi túi đồ.

Ngay sau khi video được đăng tải đã có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Số đông tỏ ra phẫn nộ với người phụ nữ trong video vì hành động bắt cóc...

Phó trưởng Công an xã cho hay, đầu giờ chiều 12/2, đơn vị nhận được thông tin một số người dân trên địa bàn bắt giữ người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em. Khi tiếp cận hiện trường, công an cởi trói tay cho người phụ nữ này, sau đó xác định chị ta có biểu hiện tâm thần.

Tìm hiểu qua nhiều nguồn, nhà chức trách phán đoán người phụ nữ trú tại tỉnh Ninh Bình. Không có chứng cứ khẳng định người phụ nữ liên quan tới việc bắt cóc nên trong chiều cùng ngày, chính quyền đón xe khách cho người này về tỉnh Ninh Bình.

Theo ông Hiền, địa điểm dân địa phương bắt giữ người phụ nữ là cánh đồng thuộc xóm 16, xã Diễn Yên. Người trực tiếp đuổi bắt chị này và quay phim là anh Trần Văn Đồng (19 tuổi, trú xã Diễn Yên), ngoài ra còn có ông Phạm Duy Trinh, người cùng xã. Đồng cũng là người trực tiếp đăng tải video có nội dung trên lên mạng xã hội.

Chiều 13/2, khi được công an triệu tập lên làm việc, anh Trần Văn Đồng thừa nhận tình cờ bắt gặp người phụ nữ trên cánh đồng và hô hoán bắt giữ vì thấy chị này giống với nhân vật trong video "Người đàn bà khả nghi bắt cóc" mà anh xem trước đó trên mạng xã hội.

"Đồng nói do hiểu nhầm nên đã có những hành động gây hoang mang dư luận", Phó công an xã thông tin lại nội dung lời khai của Đồng và khẳng định trên địa bàn chưa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào.

Kết quả điều tra được chuyển cho Công an huyện Diễn Châu để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.