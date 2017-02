Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã thông tin chính về vụ giết người xảy ra tại ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An).

Trước đó, lúc 21h30’ ngày 15/2, tại ấp Bình Lương 2, anh Lưu Đức Lợi (SN 1978, ngụ huyện Thủ Thừa) đang ngồi nhậu với nhóm bạn khoảng 12 người thì bị Nguyễn Thành Công (SN 1997, ngụ ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) điều khiển xe máy chạy đến gây sự. Công đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực anh Lợi khiến nạn nhân tử vong. Công và Lợi không quen biết nhau. Sau khi đâm chết anh Lợi, Công có biểu hiện co giật, khó thở (nghi vấn do sử dụng ma túy đá) nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Công an Nhân dân