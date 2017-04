TP - Sau khi đánh nhân viên an ninh hàng không tại cổng kiểm tra an ninh, Trần Chiến Thắng bị khống chế đưa vào phòng cách ly. Tại đây Thắng liên tục chửi bới, dọa dẫm nhân viên an ninh và dọa giết nhân chứng, nhưng sau đó vẫn được “tha bổng”.

Lực lượng an ninh sân bay Đồng Hới khống chế đối tượng gây rối (ảnh cắt từ clip).

Dọa giết nhân chứng

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 31/3, sau khi to tiếng với nhân viên bán vé, Trần Chiến Thắng (SN 1977, trú ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) tới làm thủ tục qua cửa an ninh để bay vào TPHCM trên chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Pacific. Tại đây, Thắng được nhân viên an ninh sân bay Đồng Hới nhắc nhở, hướng dẫn tuân thủ theo các quy định. Ngay lập tức Thắng dùng tay đấm vào miệng một nhân viên an ninh. Lực lượng an ninh sân bay Đồng Hới đã khống chế đưa Thắng vào phòng cách ly. Ông Nguyễn Hoàng Nam, PV báo Tiền Phong, người chứng kiến và quay clip được mời làm nhân chứng.

Tại đây, Thắng gọi điện thoại cho ai đó và liên tục chửi bới, dọa dẫm các nhân viên an ninh, rằng: “Bọn bây chỉ cần ra khỏi cổng sân bay là biết tay tau”. Không những thế, Thắng còn bất hợp tác, không khai tên tuổi, quê quán, không cung cấp các loại giấy tờ tùy thân và cương quyết không ký vào biên bản vi phạm. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của lực lượng an ninh sân bay, Cảnh sát 113 và Công an xã Lộc Ninh, Thắng liên tục dọa giết nhân chứng nếu dám ký vào biên bản vi phạm: “Mi mà ký vô là tau giết mi luôn”. Đồng thời lấy máy điện thoại chụp hình nhân chứng, với lời đe dọa: “Mi ở đâu tau cũng tìm ra mi”.

Tha bổng khó hiểu

Ngày 3/4, PV Tiền Phong quay lại Cảng sân bay Đồng Hới để tìm hiểu kết quả xử lí. Đại diện an ninh sân bay Đồng Hới cho biết: Sau khi lập biên bản, an ninh sân bay đã làm việc với hãng hàng không Jetstar Pacific từ chối vận chuyển Trần Chiến Thắng, sau đó chuyển giao cho Công an xã Lộc Ninh xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, Công an xã Lộc Ninh cho rằng, họ không hề nhận bàn giao bất cứ hồ sơ hay con người nào từ phía an ninh sân bay và Cảng vụ hàng không Đồng Hới.

Liên hệ với Cảnh sát 113, Công an Quảng Bình, đơn vị này cho biết: Họ đến chỉ phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại thời điểm đó, còn không có thẩm quyền xử lí và cũng không có một biên bản nào lưu về vụ việc. Tuy nhiên, Cảnh sát 113 đã cử đại diện cùng PV Tiền Phong quay trở lại làm việc với an ninh sân bay Đồng Hới.

Tại đây Phó Trưởng Công an xã Lộc Ninh Nguyễn Văn Sinh vẫn khẳng định: Ông không nhận bàn giao bất cứ hồ sơ, giấy tờ hay con người nào từ phía an ninh sân bay Đồng Hới. Còn ông Nguyễn Xuân Hải, Phó đội Trưởng an ninh sân bay Đồng Hới cho rằng: Đã có biên bản bàn giao người cho Công an Lộc Ninh, việc thả người, hay xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của Công an Lộc Ninh, phía an ninh sân bay hết nhiệm vụ.